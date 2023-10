Antonella Fiordelisi segue Amici ma lancia una bordata ad Anna Pettinelli

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi, influencer nota per la sua partecipazione a programmi televisivi e per la sua imminente avventura a Pechino Express, ha dimostrato il suo interesse per Amici 23, il celebre talent show italiano. Tuttavia, durante un commento sulla puntata, ha lanciato una frecciata a una delle professoresse del programma, Anna Pettinelli.

Un sostegno dichiarato ad Amici 23

Nella puntata di ieri di Amici 23, Antonella Fiordelisi ha condiviso la sua opinione sul talent show, esprimendo il suo sostegno ai professori, tranne uno. Ha chiamato Anna Pettinelli “Anna Pettirosso“, un soprannome coniato da Rudy Zerbi durante lo spettacolo. Questo soprannome si riferisce al colore dei capelli di Anna Pettinelli, che sono rossi come quelli di un pettirosso. La battuta di Rudy Zerbi è diventata virale sui social media, e Antonella Fiordelisi l’ha utilizzata per esprimere la sua posizione sulle scelte e le opinioni dei professori: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso #Amici23”.

La frecciata di Antonella ad Anna Pettinelli

Antonella Fiordelisi ha condiviso il suo commento su Amici 23 su una piattaforma di social media, raccogliendo molti like, menzioni e condivisioni. La sua affermazione ha suscitato divertimento tra i suoi follower e i fan dello spettacolo. Tuttavia, resta da vedere se Anna Pettinelli risponderà alla frecciata di Antonella Fiordelisi. In passato, Anna Pettinelli ha commentato le vicende del Grande Fratello Vip, quando Antonella era una delle concorrenti nella casa più spiata d’Italia e sui socila aveva scritto così contro la Fiordeisi: “ L’altro giorno un meccanico mi ha scritto “ciao “ su Instagram vuol dire che ci stava provando?? Ma dai!!! Un”ciao “ non vuol dire nulla. Fiordelisi nun ce prova’!’#gfvip”. Sarà interessante vedere se questa frecciata darà il via a una possibile rivalità o se rimarrà una semplice osservazione sul mondo dello spettacolo televisivo italiano.