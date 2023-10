Aurora Ramazzotti a spasso con il figlio e la tata e il web la massacra di critiche, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti ha recentemente abbracciato una nuova fase della sua vita: quella di mamma a tempo pieno. Questo cambiamento è avvenuto lo scorso marzo, quando è nato il suo primo figlio, Cesare. Da allora, la sua priorità principale è stata prendersi cura del suo piccolo.

La trasformazione in una madre a tempo pieno è stata un passo significativo per Aurora, che ha sempre vissuto una vita molto pubblica attraverso i social media e la televisione. Tuttavia, da quando è diventata madre, ha deciso di concentrarsi principalmente sulla crescita e lo sviluppo di Cesare. Questo la ha portata a dedicare gran parte del suo tempo alle attività quotidiane legate alla maternità, come il cambio dei pannolini, l’alimentazione e le passeggiate con il passeggino per le vie di Milano.

La sua dedizione alla maternità è evidente anche nelle sue interazioni con il piccolo Cesare. Spesso viene immortalata da paparazzi o da fan che la incontrano per strada mentre si prende cura del suo bambino. In queste situazioni, si può notare l’amore e l’affetto con cui Aurora tratta il suo piccolo, rendendo chiara la sua priorità nel garantire il benessere e la felicità di Cesare.

Il ruolo della babysitter nella vita di Aurora

Nonostante la sua dedizione a tempo pieno alla maternità, Aurora Ramazzotti non è mai sola nelle sue avventure quotidiane con Cesare. Accanto a lei c’è sempre la presenza costante di una babysitter. Questo è diventato evidente attraverso un video recentemente pubblicato su TikTok, dove Aurora è stata ripresa mentre prendeva in braccio Cesare, lo sistemava in macchina nel seggiolino e poi lo rimetteva nel passeggino una volta arrivata a destinazione.

La babysitter svolge un ruolo importante nell’assistere Aurora nelle sue attività quotidiane. Oltre a fornire un supporto pratico, aiuta con le buste dello shopping e si prende cura del piccolo Cesare quando Aurora ha bisogno di assistenza extra. Tuttavia, questa costante presenza della babysitter ha suscitato reazioni contrastanti online.

Le reazioni sui social

Il video che mostra Aurora Ramazzotti con la babysitter ha rapidamente catturato l’attenzione dei social media. Ha ottenuto un elevato numero di like da parte dei sostenitori di Aurora, che apprezzano la sua dedizione alla maternità e il supporto che riceve dalla babysitter. Tuttavia, non sono mancate le critiche da parte di alcune persone.

Alcuni utenti dei social media si sono interrogati sulla necessità di avere una babysitter a tempo pieno per Aurora, suggerendo che dovrebbe essere in grado di prendersi cura del suo bambino da sola. Altri hanno sollevato dubbi sul lavoro di Aurora e se la sua presenza costante a fianco del suo bambino giustifichi il bisogno di assistenza costante, c’è chi poi ha anche detto: “La tata… Ma perché lei lavora? Che fa?”.

In risposta a queste critiche, un paparazzo che ha immortalato la scena ha replicato: “Non so tu, ma io di lavorare ne farei a meno.” Questo commento riflette l’idea che Aurora ha fatto una scelta consapevole di dedicare il suo tempo e la sua energia alla sua nuova famiglia, indipendentemente da ciò che possono pensare gli altri.