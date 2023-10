La vita in diretta, Alberto Matano a ruota libera sui suoi ex e sulle sue ex

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata de “La vita in diretta” di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, Alberto Matano ha condiviso la sua opinione sui rapporti con gli ex partner. Il conduttore ha espresso un punto di vista favorevole riguardo alla possibilità di mantenere buoni rapporti con gli ex dopo una separazione. Ha dichiarato che questa è una pratica positiva basata sulla sua esperienza personale e ha sottolineato che gli ex e le ex sono tutti molto presenti nella sua vita, il che considera una cosa bellissima: “Sono pienamente d’accordo, si deve rimanere in buoni rapporti. Nella mia vita gli ex e le ex sono tutti molto presenti e questa è una cosa bellissima”.

Il commento dei colleghi sulle relazioni passate

Durante la discussione, altri ospiti del talk show hanno commentato le affermazioni di Matano. Anna Pettinelli ha fatto notare che, secondo lei, è possibile mantenere buoni rapporti solo se la storia è finita senza traumi: “Per me non è assolutamente fattibile. Ti puoi sforzare se ci sono di mezzo dei figli. Solo se una storia è finita senza traumi, un rapporto lo si può provare a ricucire” e Matano ha subito controbattuto: “Ci si può anche lasciare male e poi ritrovarsi, se è stato un vero amore… io comunque parlo in base alle mie esperienze”. Francesca Barra ha sollevato il punto che se fosse stato un vero amore, la relazione non sarebbe finita. Barbara Alberti ha scherzato sulla qualità delle relazioni, sottolineando che dipende dalla “qualità” della storia. Matano ha poi riflettuto che la possibilità di mantenere buoni rapporti dipende dalle circostanze individuali.

Opinioni contrastanti: una questione di circostanze e qualità della relazione

L’opinione di Alberto Matano sull’importanza di mantenere buoni rapporti con gli ex partner è stata supportata dalla sua esperienza personale. Tuttavia, altri ospiti del programma hanno espresso opinioni contrastanti, sottolineando che la possibilità di rimanere in buoni rapporti dipende dalla natura della relazione e dalle circostanze individuali. Mentre alcuni ritengono che sia possibile se la separazione è avvenuta senza traumi, altri sostengono che se fosse stato un vero amore, la relazione non sarebbe finita. In ogni caso, la discussione evidenzia come le relazioni passate possano essere un argomento complesso e soggettivo.