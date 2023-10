Belen ha cambiato città e ora vive da sola senza figli con Elio, la showgirl lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione dopo la sua recente separazione da Stefano De Martino, padre di Santiago. La sua vita amorosa è tornata sotto i riflettori quando è emersa la notizia del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Tuttavia, negli ultimi giorni, si è diffusa una voce che suggerisce un importante cambiamento nella sua vita: Belen si sarebbe trasferita a Brescia, lontano da Milano, ma senza i suoi figli.

Una nuova vita a Brescia senza i figli

Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, Belen avrebbe fatto il grande passo di trasferirsi a Brescia per vivere con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Questa decisione sembra essere stata presa circa un mese fa, e ha portato all’assenza dei figli, Santiago e Luna, che sono rimasti a Milano sotto la cura dei nonni Rodriguez e dei rispettivi padri. Deianira ha rivelato che la famiglia Rodriguez continua a portare i bambini da Belen ogni domenica, spesso in compagnia dei fratelli di Belen, come Cecilia e Ignazio.

Deianira, sui social, ha scritto così: “Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola, i figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez, più i rispettivi padri. Ti posso anche dire che ogni domenica (lo fanno già da 2/3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio). Insomma, fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio”.

E poi ha concluso così: “Belen tornerà presto più forte di prima”.

Un periodo difficile ma la speranza di un ritorno

Nonostante le sfide emotive e il cambiamento nella sua vita familiare, sia Deianira che Mara Venier hanno espresso fiducia nel fatto che Belen riuscirà a superare questo periodo difficile e a tornare più forte di prima. Mentre Belen cerca di trovare un nuovo equilibrio nella sua vita amorosa e familiare, il sostegno della sua famiglia e del suo nuovo compagno sembra essere fondamentale. La situazione è in continua evoluzione, e i fan di Belen seguono con interesse la sua storia e sperano che trovi la felicità e la serenità che merita.