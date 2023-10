Emma Bonino annuncia a Belve di essere guarita dal cancro, a quel punto parte un botta e risposta con Giorgia Meloni

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Bonino ha annunciato la sua guarigione dal tumore ai polmoni in un’intervista con Francesca Fagnani a Belve, in onda su Rai 2. L’ex parlamentare radicale ha condiviso la notizia con il pubblico, aggiungendo che deve ancora confermare la guarigione con una tac, ma che dopo 8 anni, il microcitoma indesiderato sembra essere scomparso.

Ritratto completo di Emma Bonino

L’intervista a Belve offre un ritratto completo di Emma Bonino, dalla sua infanzia trascorsa in una famiglia contadina nella campagna piemontese, alla sua vocazione politica che ha avuto origine dall’esperienza traumatica dell’aborto. La Bonino ha anche parlato del suo rapporto con Marco Pannella e della rottura dei rapporti negli ultimi anni, ammettendo di non aver capito bene i motivi di tale rottura ma che ha sofferto molto per essa.

Il messaggio di Giorgia Meloni:

La notizia della guarigione di Emma Bonino ha raggiunto Giorgia Meloni, sua avversaria politica. La presidente del Consiglio ha scritto su Twitter un messaggio di augurio per la sua guarigione e un pensiero speciale per coloro che lottano contro la malattia: “Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino dal tumore a un polmone. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia”. Emma Bonino ha risposto ringraziando Giorgia Meloni e unendosi al pensiero per coloro che affrontano la battaglia contro la malattia: “Ringrazio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche io mi associo al pensiero per chi sta affrontando questa battaglia”.