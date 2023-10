Sonia Bruganelli sui social decide di parlare di lei e Antonino Spinalbese

0 SHARES Condividi Tweet

Negli ultimi tempi, sono circolate voci insistenti riguardo a un possibile flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello VIP e noto ex partner di Belen Rodriguez. Queste voci hanno iniziato a diffondersi dopo che i due sono stati visti insieme in un noto ristorante di Milano, e alcuni commenti sui social media hanno ulteriormente alimentato le speculazioni. Ma ora, finalmente, la verità su questa presunta relazione è stata svelata direttamente da Sonia Bruganelli.

I dubbi sulla frequenza tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Le speculazioni sulla possibile frequentazione tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese hanno fatto il giro dei siti di gossip per un po’ di tempo. La scintilla di queste voci è scattata dopo che i due sono stati visti cenare insieme in un noto ristorante di Milano. Tuttavia, ciò che ha realmente alimentato le speculazioni sono stati alcuni commenti ambigui apparsi sui social media. In particolare, Antonino ha commentato una delle foto di Sonia con le parole: “Manca il ragazzino lì in mezzo”. Questo commento ha destato curiosità e ha portato molti a speculare su un possibile flirt tra i due.

La risposta di Sonia Bruganelli non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le voci. Ha risposto a Antonino con una replica altrettanto ambigua, dicendo: “Non capisco a chi tu possa riferirti”. Questa risposta ha generato una serie di teorie sul possibile significato nascosto dietro quei commenti e ha aumentato l’interesse dei media riguardo a una possibile relazione segreta tra Sonia e Antonino.

La smentita di Sonia Bruganelli su Instagram

Tuttavia, tutto è stato finalmente chiarito grazie a un post di Sonia Bruganelli su Instagram. In una storia condivisa sui social media, Sonia ha deciso di mettere fine alle voci e di rendere pubblica la verità. Nella sua storia, ha scritto: “Mi dispiace per voi, e un po’ anche per me… Nuove collaborazioni nascono”. Queste parole hanno fugato ogni dubbio riguardo a un flirt o a una relazione tra lei e Antonino.

Sonia Bruganelli ha chiarito che la cena in questione non era affatto un appuntamento romantico, bensì un incontro di lavoro. A confermare questa versione dei fatti, Sonia ha anche menzionato i nomi degli altri partecipanti all’incontro: Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Federico Lampredi è un noto autore televisivo che ha lavorato alla realizzazione di programmi televisivi come il Grande Fratello e Ciao Darwin. Violante Bartalucci è una produttrice esecutiva che fa parte della società di produzione Nonpanic, appartenente al gruppo Banijay.

Con questa smentita, Sonia Bruganelli ha messo fine alle voci sulla sua vita amorosa e ha sottolineato che la cena in compagnia di Antonino Spinalbese non aveva nulla a che fare con una relazione romantica. Sembrerebbe che le voci siano state frutto di fraintendimenti e interpretazioni errate dei commenti sui social media.