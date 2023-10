Federico Fashion Style: “Mia moglie ha sempre saputo tutta la verità”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei vip, si è aperto riguardo alla sua omosessualità e al suo ruolo di padre in una recente intervista nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Dopo il suo divorzio dalla madre di sua figlia, Federico ha fatto coming out e ora condivide apertamente la sua esperienza.

La comprensione della ex moglie

Federico ritiene che la sua ex moglie avesse già compreso la sua omosessualità molto prima del suo coming out. Egli sostiene che la sua esposizione come uomo omosessuale, con il suo stile di vita distintivo, probabilmente aveva destato sospetti. Tuttavia, sembra che entrambi fossero a proprio agio con questa situazione, poiché il loro matrimonio era già terminato. Questa comprensione reciproca potrebbe aver contribuito a rendere il processo di coming out meno traumatico.

Quando gli è stato chiesto quando ha iniziato a comprendere la sua omosessualità, Federico ha condiviso che ha sempre avuto una sensazione di diversità fin dalla sua infanzia. Amava fare i capelli alle bambine mentre i suoi coetanei si dedicavano a giochi tipicamente maschili. Inoltre, durante l’adolescenza, ha lottato con disturbi alimentari, arrivando a pesare circa 110 kg. Mangiare era diventato un modo per sfogare le sue emozioni e nascondere il suo senso di diversità.

Il complesso ruolo di padre

Federico ha anche parlato del suo rapporto con sua figlia, che ora è complicato. Sebbene ami profondamente sua figlia e la consideri la sua ragione di vita, ammette di vederla troppo poco. Afferma di essere un padre particolare, in grado di assumere diversi ruoli, come padre, madre o migliore amico, per soddisfare le esigenze della sua bambina. La sua dedizione e amore per sua figlia sono evidenti, ma ammette che le circostanze hanno reso il rapporto più complesso.