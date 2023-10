Ilary Blasi non condurrà più l’”L’Isola dei Famosi”, dell’argomento parla Vladimir Luxurya

0 SHARES Condividi Tweet

La partecipazione di Ilary Blasi alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” sembra essere avvolta da incertezza. Vladimir Luxuria, opinionista del reality show, ha risposto a domande riguardo al futuro della conduttrice in un’intervista per Novella 2000. Luxuria ha dichiarato di non essere al corrente di eventuali cambiamenti nel programma e ha smentito le voci riguardanti la possibile uscita di Ilary Blasi dal progetto, se ci sarà un’altra edizione: “Non ho idea di chi diffonda notizie simili… Io non ne so nulla…S i farà L’Isola? Non si farà? Boh…”.

I dubbi sulla continuazione de “L’Isola dei Famosi”

La possibilità di una futura edizione de “L’Isola dei Famosi” è messa in discussione a causa dei dati sugli ascolti ottenuti dalla versione del 2023, che non sono stati particolarmente positivi. Tuttavia, al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla prosecuzione o alla cancellazione del programma. Ilary Blasi ha precedentemente commentato queste indiscrezioni rimanendo vaga, ma ha anche sottolineato che in questo periodo non ha alcun impegno contrattuale con Mediaset, lasciando aperte diverse possibilità per il suo futuro professionale: “Le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”.

Vladimir Luxuria e il bullismo

Nell’intervista, Vladimir Luxuria ha anche discusso del bullismo e ha incoraggiato le vittime a non rimanere in silenzio, ma a parlare e cercare aiuto. Ha raccontato di essere stata contattata da giovani che hanno vissuto esperienze simili e ha affermato di aver addirittura impedito un suicidio in passato.

Il desiderio di maternità di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha parlato anche del suo desiderio di diventare madre in passato. Tuttavia, ha spiegato che, a parte le leggi che non le consentirebbero di avere un figlio, l’età è ora un ostacolo. Nonostante ciò, è felice di essere zia e di avere un ruolo importante nella vita dei suoi nipoti.