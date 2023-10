Belve, Federico Fashion Style umilia Antonella Mosetti: “Cosa è successo nel mio negozio”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’intervista a Belve, Federico Fashion Style affronta le accuse secondo cui avrebbe applicato costi eccessivi per i suoi trattamenti capillari. Il noto hairstylist respinge queste accuse e offre spiegazioni dettagliate sulla struttura dei prezzi nei suoi servizi. In particolare, si riferisce a un’esperienza con Antonella Mosetti, una sua ex cliente, che ha contestato i costi dei trattamenti e ha rifiutato di pagare. In risposta a questa situazione, Federico Fashion Style ha rimosso le extension dai capelli della Mosetti come forma di protesta: “Ha detto che le cadevano i capelli dopo i miei trattamenti? Vabbè, a parte come fanno a caderle i capelli se è mora? Il capello si rovina se è biondo. Il suo problema è un altro, lei non passava la carta di credito. Ed è diverso”.

Il parrucchiere sottolinea che i costi dei trattamenti capillari possono variare notevolmente a seconda delle esigenze del cliente. Egli spiega che, se un cliente entra nel suo salone con capelli molto corti e richiede una trasformazione completa, come l’applicazione di extension per ottenere una chioma lunga e folta, è normale che i costi siano più elevati. Federico chiarisce che questo non accade solo nel suo salone ma è una pratica comune in molti altri saloni in Italia.

Rivelazioni sull’omosessualità e il ruolo di padre

Federico Fashion Style condivide anche dettagli personali sulla sua omosessualità, spiegando che si è sempre sentito diverso dagli altri sin da quando era un bambino. Racconta che fin dall’infanzia aveva un interesse per i capelli e amava pettinare le bambine, mentre gli altri ragazzi giocavano a giochi tipicamente maschili. Questo, a suo dire, è un segno che la sua omosessualità era intrinseca alla sua identità fin da giovane.

Il parrucchiere discute anche del suo rapporto con sua figlia, rivelando che non riesce a vederla abbastanza spesso. Tuttavia, sottolinea che sua figlia è la sua ragione di vita e che è disposto a svolgere qualsiasi ruolo per lei, sia esso di padre, madre o migliore amico. Queste dichiarazioni mostrano il profondo amore e l’impegno di Federico Fashion Style verso sua figlia.