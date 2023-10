Flavia Vento a Le Iene rivela: “Dopo aver visto la Madonna ho smesso di bere”

0 SHARES Condividi Tweet

A “Domenica In” condotto da Mara Venier, Flavia Vento ha condiviso alcuni dettagli toccanti sull’apparizione della Madonna, avvenuta il 3 ottobre scorso al Golf Club di Roma, di fronte a lei. Ieri, lunedì 10 ottobre, il programma “Le Iene” ha presentato un’intervista esclusiva sulla stessa esperienza, arricchita da ulteriori particolari forniti dalla showgirl. Questa inusuale storia inizia con una nota di sarcasmo da parte delle “Iene,” che mettono in dubbio l’evento mistico.

Rivelazioni dettagliate sulla visione mistica

Flavia Vento ha condiviso nuovi dettagli riguardo al suo incontro con la Madonna, ripetendo quanto aveva già detto a “Domenica In” e aggiungendo ulteriori chicche alla storia. La showgirl racconta di camminare ogni mattina al Golf Club di Roma, dove esiste una sorgente d’acqua ritenuta miracolosa. Quest’acqua, a suo dire, ha avuto effetti benefici su di lei in passato. Flavia condivide anche il punto esatto in cui avrebbe visto la Madonna e il momento in cui avvertì un profumo di rosa, associato alla presenza della Vergine Maria. Descrive la visione come una figura celestiale avvolta da una luce intensa, vestita di azzurro e con una corona di stelle. La Madonna le avrebbe trasmesso un messaggio profetico: “Presto Gesù tornerà.” Inoltre, Flavia ha menzionato un collegamento con un’altra veggente di Trevignano che avrebbe avuto una visione simile lo stesso giorno, ma a 50 km di distanza.

La trasformazione e il cambiamento di Flavia Vento

Flavia Vento ha rivelato di provenire da una famiglia di atei, ma ha iniziato a esplorare la fede dopo un’esperienza nella grotta della Madonna della Rivelazione, un famoso santuario romano. Questo momento ha segnato l’inizio del suo percorso spirituale. Flavia ha condiviso una trasformazione significativa: aveva un problema con l’alcol e beveva eccessivamente una bottiglia di vino al giorno: “Ha fatto dei miracoli: avevo iniziato a bere un po’ troppo vino, esageravo ogni sera con alcol, mi bevevo una bottiglia intera di vino al giorno. Dal giorno in cui ho messo piede in quella grotta ho smesso di bere, senza aver bisogno di alcun aiuto. Questa la vedo come una grazia da parte sua. Tuttavia, dopo aver visitato la grotta, ha miracolosamente smesso di bere senza alcun aiuto esterno”. La showgirl ha condiviso anche il fatto di essere casta da 10 anni e ha menzionato il suo interesse per Tom Cruise. La storia si è conclusa con un tocco di sarcasmo da parte delle “Iene,” che mettono in discussione alcune delle credenze e delle dichiarazioni di Flavia Vento.