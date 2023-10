Affari Tuoi puntata tesissima, Amadeus alla concorrente: “E’ inutile che ti giustifichi”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri, lunedì 10 ottobre 2023, una concorrente della Basilicata, Chiara, ha reso la stessa puntata unica. Quando si è trovata con cinque pacchi rimasti, uno azzurro e quattro rossi, tra cui il premio massimo di 300.000 euro, ha ricevuto un’offerta di 42.000 euro da parte del dottore. Sorprendentemente, Chiara ha accettato l’offerta, spiegando che aveva lavorato duramente per essere lì e che 42.000 euro erano già una somma significativa. Amadeus, il conduttore, ha commentato la sua giovane età iniziando a lavorare e ha ricevuto la risposta toccante di Chiara, che ha rivelato di aver iniziato a lavorare dopo la morte di suo padre: “Si, lavoro da quando è morto mio padre…”..

Amadeus sostiene Chiara

Amadeus ha rassicurato Chiara dicendole che non doveva giustificarsi e che avrebbe potuto accettare anche 5.000 euro se quella fosse stata la sua decisione felice: “Non ti devi giustificare, anche se avessi accettato 5.000€, se fossi stata felice sarebbe andata bene così”. Tuttavia, dopo aver accettato l’offerta di 42.000 euro, Chiara ha aperto il pacco a lei assegnato e ha scoperto un premio di soli 10 euro. Poi, aprendo il secondo pacco da 20.000 euro, ha realizzato che avrebbe potuto vincere almeno 50.000 euro se non avesse accettato l’offerta. Ancora peggio, poco dopo i 50.000 euro sono stati persi, lasciando solo due pacchi: uno da 100.000 euro e l’altro da 300.000 euro. La tensione è cresciuta, ma finalmente Chiara ha scelto il pacco numero 4 e ha vinto 100.000 euro, pur avendo accettato un’offerta che era la metà di quella somma.

Un episodio di suspance in Affari Tuoi

L’episodio ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, ricordando una situazione simile accaduta la sera precedente con una concorrente siciliana che aveva rinunciato a 300.000 euro dopo aver accettato un’offerta di 70.000 euro. Amadeus ha chiuso la trasmissione spiegando che situazioni simili erano già accadute in passato e che il significato del numero assegnato al pacco aveva spesso a che fare con eventi personali dei concorrenti, come la morte di un genitore. In ogni caso, Chiara è uscita con 42.000 euro, dimostrando coraggio nel prendere la sua decisione.