Reazione a Catena, un concorrente urla e Liorni ferma il gioco

Nella puntata di ieri, lunedì 10 ottobre 2023 di “Reazione a Catena,” condotto da Marco Liorni, uno dei momenti più divertenti ha coinvolto la squadra dei “Nini di Nonno.” Questa giovane squadra, composta da tre ragazzi sotto i vent’anni, ha portato un tocco di comicità involontaria alla trasmissione. Liorni ha notato con simpatia che questa squadra rappresentava una delle formazioni più giovani nella storia dello show.

Il siparietto comico con i “Nini di Nonno”

Il momento comico è iniziato quando Ruben, uno dei membri della squadra, è stato incaricato di formulare una domanda insieme a Maichel. Tuttavia, durante la domanda, Ruben ha chiamato un “passo” per interrompere il gioco. Quando ha notato che Francesco, un altro membro della squadra, non stava premendo il pulsante per fermare il tempo, Ruben è sembrato arrabbiarsi e ha chiamato di nuovo “passo,” gridando così forte da spaventare il compagno di squadra Francesco. Questa situazione ha scatenato l’ilarità tra il pubblico e persino Marco Liorni non ha potuto fare a meno di ridere e, boccando il gioco ha detto: “Hai chiamato un passo urlato, lo hai fatto spaventare”.

La gara e il commento di Marco Liorni

Nonostante il momento comico, la gara è proseguita con grande suspense. I “Nini di Nonno” hanno dato filo da torcere alle campionesse in carica totalizzando 17 punti. Tuttavia, le campionesse, conosciute come le “Amiche,” hanno vinto con un punteggio complessivo di 21 punti. Marco Liorni ha elogiato sia le campionesse per la loro vittoria che i “Nini di Nonno” per il loro spirito sportivo. Ha anche ricordato un momento divertente della puntata precedente in cui le campionesse avevano vinto grazie alla parola “crema,” suscitando l’ilarità del pubblico.

La puntata di “Reazione a Catena” è stata caratterizzata da momenti di comicità e suspense. Mentre i “Nini di Nonno” hanno regalato un momento comico impagabile, le campionesse hanno dimostrato, ancora una volta, il loro talento e hanno conquistato il titolo di vincitrici. Marco Liorni ha contribuito a rendere l’esperienza televisiva ancora più divertente con il suo spirito scherzoso e le sue battute sagaci.