La Vita in Diretta, Paola Perego fa impallidire Matano: “A Ballando ho visto una cosa bruttissima”

Nell’ultima parte della puntata de “La Vita in Diretta” andata in onda ieri, lunedì 10 ottobre 2023, Paola Perego ha condiviso le sue emozioni riguardo alla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle.” La conduttrice è apparsa nel talk show insieme ad Alberto Matano, Maria Teresa Ruta, Elenoire Casalegno e la scrittrice Sveva Casati Modignani. Durante la conversazione, Paola ha svelato che le prove con il suo maestro di ballo, Angelo Madonia, sono iniziate da giorni e che lui l’aveva persino trascinata con la forza nello studio vuoto per cominciare ad abituarsi.

Paola ha scherzato dicendo che vedere lo studio vuoto le ha procurato una sensazione orrenda e ha aumentato la sua ansia: “Orrendo vedere lo studio di Ballando con le stelle vuoto”. Ha aggiunto che inizialmente non voleva entrare nello studio perché l’ansia l’aveva fatta sentire nervosa e le aveva accelerato il battito cardiaco.

Le prove e la preparazione di Paola per “Ballando con le Stelle”

Alberto Matano ha chiesto a Paola cosa stesse provando con Angelo Madonia in preparazione per il programma. Paola ha risposto in modo scherzoso, affermando di non poter rivelare i dettagli dei loro allenamenti, temendo di far arrabbiare Milly Carlucci, la conduttrice del programma. Ha spiegato che sta provando molti balli diversi, inclusi i grandi classici, e ha ammesso di non conoscere nemmeno il nome di alcuni di essi.

Paola ha scherzato con Alberto, dicendo quanto gli volesse bene, e questo ha scatenato una risata tra gli ospiti. Matano ha sottolineato che sarà lui a consegnare il tesoretto alla fine di ogni serata di “Ballando con le Stelle,” come nelle edizioni precedenti.

Paola Perego e l’ansia di affrontare la giuria

Quando Alberto Matano ha chiesto a Paola se si sentisse pronta ad affrontare la giuria di “Ballando con le Stelle,” lei ha risposto negativamente, ammettendo che non si sentiva ancora pronta per quella sfida. Maria Teresa Ruta ha cercato di rassicurare Paola condividendo la sua esperienza a “Tale e Quale Show” e raccontando che il giovedì era sempre bravissima, ma che il venerdì aveva problemi. Paola ha risposto con un tocco di umorismo, dicendo che a “Ballando con le Stelle” non avrebbe avuto problemi con l’ascensore perché c’è una scala.