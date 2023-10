Belve, Francesca Fagnani spernacchia Federico Fashion Style prima di iniziare con le domande dell’intervista, il web esplode con i commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Nella calda serata di ieri, martedì 10 ottobre, gli spettatori di Belve hanno assistito a un’esplosione di gossip e tensione sul palco televisivo. L’intervista di Francesca Fagnani a Federico Fashion Style ha fatto rumore sui social, ma più per le parole della conduttrice che per quelle dell’ospite. Ecco come è andata.

La Frecciatina di Francesca Fagnani a Fashion Style: il pettegolezzo scoppia sui social

Il palcoscenico di Belve è stato il teatro di un momento memorabile quando Francesca Fagnani ha accolto Federico Fashion Style in studio. La sua domanda è sembrata una piccola frecciatina diretta all’ospite: “Senta, il suo agente mi propone da tanto tempo la sua presenza qui, siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?” ha chiesto la conduttrice di Belve. Fashion Style ha risposto con un riferimento alla sua trasparenza nel rispondere alle domande della Fagnani. Questo scambio ha scatenato reazioni intense sui social, con alcuni che hanno apprezzato la sincerità di Fagnani e altri che hanno criticato la scelta di invitarlo nel programma.

Rivelazioni piccanti di Fashion Style: la vita privata e l’omossessualità

Nell’intervista con Francesca Fagnani, Federico Fashion Style ha gettato luce sulla sua vita privata, rivelando dettagli intriganti. Ha confessato che sua moglie sapeva da tempo della sua omosessualità, un segreto che aveva tenuto nascosto per anni. Questa rivelazione ha provocato una reazione da parte di Sonia Bruganelli, che ha condiviso il suo pensiero sui social. Inoltre, Fashion Style ha parlato della sua ex compagna Letizia Porcu, con cui è stato sentimentalmente legato per 17 anni, e della loro figlia Sophie Maelle. Ha svelato di vedere troppo poco la bambina, a causa delle dispute con Porcu. Ha anche condiviso dettagli sulla sua infanzia, sostenendo di essersi sentito diverso dagli altri fin dalla nascita, il che lo ha portato a lottare con disturbi alimentari e a rifugiarsi nel cibo.

Federico Fashion Style: il percorso dall’anonimato alla celebrità televisiva

Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, ha raggiunto la fama grazie al suo show su Real Time intitolato “Il Salone delle Meraviglie“, girato nel suo primo salone ad Anzio. La sua omosessualità è diventata pubblica nel gennaio precedente, durante un’apparizione a “Verissimo”. In quell’occasione, ha svelato di aver rivelato la sua omosessualità alla sua compagna ben tre anni prima. Ora, la sua storia e le sue rivelazioni fanno parte del mondo del gossip televisivo.