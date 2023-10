Federico Fashion Style intervistato a Belve e Sonia Bruganelli gli lancia una bordata

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, Martedì 10 ottobre, nella puntata di Belve, Federico Fashion Style ha fatto una rivelazione sorprendente: la sua ex moglie sapeva del suo orientamento sessuale. Questa notizia ha scatenato una reazione ironica da parte di Sonia Bruganelli, che ha condiviso il suo pensiero su Instagram con un semplice “Davvero?”. Questo commento ha sottolineato il fatto che la notizia non era affatto inaspettata per molti, poiché da tempo circolavano voci sulla reale natura della loro relazione.

L’intervista a Belve: il retroscena del coming out di Fashion Style

Federico Fashion Style è stato ospite nella puntata di Belve, dove ha affrontato apertamente il suo passato e il suo coming out. Ha parlato della sua lunga relazione con l’ex moglie Letizia Porcu, con cui ha avuto una figlia, Sophie Maelle. Fashion Style ha ammesso che la sua omosessualità era nota anche a Letizia, sottolineando che la sua presenza in casa vestito di paillettes avrebbe dovuto destare sospetti. Ha svelato che la loro separazione non è stata semplice e ha condiviso pensieri sulla sua infanzia, rivelando di essersi sempre sentito diverso dagli altri fin dalla nascita, con una predilezione per le attività considerate tipicamente femminili.

Federico ha anche mostrato il suo lato paterno, esprimendo il desiderio di passare più tempo con la piccola Sophie, nonostante le tensioni con l’ex compagna. Ha descritto la figlia come la sua ragione di vita e ha sottolineato il suo ruolo poliedrico nella sua vita.

Il Coming Out a Verissimo: la sincera Rrvelazione di Fashion Style

Lo scorso gennaio, in un’intervista a Verissimo, Federico Fashion Style aveva fatto coming out, rivelando la sua vera identità sessuale. Aveva enfatizzato l’importanza di vivere senza maschere e di essere trasparenti nella vita. Aveva anche accennato al fatto che aveva già rivelato la sua omosessualità alla compagna tre anni prima, ma non aveva condiviso la sua reazione in quell’occasione.