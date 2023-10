Belve, cosa è successo tra Wanna Marchi e la Fagnani dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata andata in onda ieri, martedì 10 ottobre di Belve, condotto da Francesca Fagnani, uno degli ospiti intervistati è stato Stefania Nobile. Nel backstage del programma, una figura iconica della televisione italiana, l’81enne regina delle televendite Wanna Marchi, ha condiviso alcuni commenti piuttosto interessanti riguardo agli ospiti che avevano partecipato alla trasmissione.

Mentre il pubblico aspettava con impazienza i suoi commenti, Wanna Marchi ha preso una posizione piuttosto decisa su due ospiti in particolare: Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto cosa ne pensasse degli ospiti, Wanna Marchi non ha esitato a dire la sua.

“Emanuele Filiberto? Sì, mi è piaciuto molto,” ha affermato Marchi con un sorriso. Questo commento è stato accolto con un certo entusiasmo dai presenti nel backstage. Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio di grande notorietà in Italia, membro della famiglia reale italiana, noto per le sue apparizioni televisive e per il suo coinvolgimento in diverse iniziative di beneficenza. La sua presenza a Belve evidentemente aveva fatto colpo su Wanna Marchi.

Ma il momento più sorprendente è stato quando il nome di Raoul Bova è stato menzionato. L’attore italiano è celebre per la sua carriera cinematografica e televisiva ed è spesso considerato uno dei “sex symbol” del cinema italiano. Tuttavia, sembra che Wanna Marchi non abbia condiviso questo entusiasmo. “Raoul Bova? Per carità!” ha risposto la Marchi con un’espressione di chiarezza. Questa affermazione ha sorpreso molte persone, dato che Raoul Bova è generalmente ben visto dal pubblico e apprezzato per la sua carriera di successo.

Stefania Nobile condivide il suo rapporto speciale con Wanna Marchi

Nel frattempo, Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, ha avuto l’opportunità di parlare del suo rapporto unico con sua madre. Stefania ha descritto Wanna Marchi come un “genio” e ha sottolineato la sua forte personalità dietro il personaggio televisivo. Ha rivelato che lei stessa ha trascorso nove anni in carcere, un periodo di tempo che condivide con sua madre. Questa esperienza ha sicuramente avuto un impatto significativo sulla loro relazione madre-figlia.

Stefania ha anche affrontato il tema di essere all’ombra di sua madre, riconoscendo che in passato era conosciuta principalmente come “la figlia di Wanna Marchi”. Tuttavia, dopo la sua esperienza in carcere, è diventata Stefania Nobile, una persona a sé stante. Ha parlato del fatto che la fama di essere l'”eminenza grigia” della coppia madre-figlia la gratifica e le piace, sottolineando la sua intelligenza e la sua personalità forte. Stefania ha anche condiviso il suo senso di protezione nei confronti di sua madre e come questo possa farla sembrare meno simpatica in alcune situazioni. Inoltre, ha rivelato che Wanna Marchi era presente dietro le quinte come accompagnatrice, un ruolo insolito per lei ma che dimostra il suo affetto e supporto per la figlia.