Sophie Codegoni si separa da Alessandro, distrutta e in lacrime: “Ecco cosa non posso fare”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno recentemente ufficializzato la loro separazione, mettendo fine a settimane di voci sulla salute della loro relazione. Sophie stessa ha confermato la fine della loro storia, che si è tradotta non solo nella cessazione della convivenza, ma anche nell’arduo compito di crescere la loro figlia, nata solamente cinque mesi fa.

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, Sophie è apparsa visibilmente commossa quando è stato sollevato l’argomento dei tradimenti nella loro relazione. Nonostante il difficile momento, ha cercato di focalizzarsi sul lavoro e sulla cura della loro bambina, rivelando che ci sono molte cose che il pubblico non conosce sulla loro separazione.

Appello al rispetto da darte del manager e del padre di Basciano

Dopo l’annuncio di Sophie, il manager di Alessandro Basciano, Benjy Costantino, ha chiesto rispetto per la situazione delicata che la coppia sta affrontando. Ha sottolineato che il tempo svelerà la verità sulla fine della loro relazione e ha invitato a evitare polemiche inutili riguardo a chi abbia ragione o torto nella situazione.

Anche il padre di Alessandro, Beppe Basciano, ha invitato al silenzio e alla maturità. Ha sottolineato che le polemiche non sono utili in questa situazione e ha ringraziato coloro che rispetteranno la privacy della coppia in questo momento difficile.

Le parole di Sophie

Sophie Codegoni ha detto così commuovendosi fino alle lacrime: “Non so bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma menomale che lavoriamo, mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene… Si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita, ma non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia che regala il lavoro”. E poi ha continuato: “Se sto a casa da sola sto troppo, sono andata dal parrucchiere, esco con la bambina”.

E poi la frase che ha spiazzato tutti: “Vorrei dire, ma non posso farlo, che non ci sono di mezzo terze persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che non si sanno… Non è facile ci sono tante cose che non si sanno”.