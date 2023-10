Ballando, no categorico della Carlucci a Sonia Bruganelli e a Barbara d’Urso, le sue parole non ammettono repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Circa le voci che sono insistentemente circolate riguardo a possibili nuove entrate nella giuria di “Ballando con le Stelle“, tra cui Sonia Bruganelli e Barbara d’Urso, Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha fatto una secca smentita, affermando che si trattava solo di “gossip da social”. La Carlucci ha chiarito che non ha mai considerato l’ipotesi di includere Sonia Bruganelli nella giuria, anche se erano circolate indiscrezioni in tal senso. Inoltre, Barbara d’Urso non è una possibilità a causa del suo contratto con Mediaset: “Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social”.

La conferma dei giurati storici di Ballando con le Stelle

Tutti i giurati della scorsa edizione di “Ballando con le Stelle”, invece, torneranno per la prossima stagione, compresa Selvaggia Lucarelli. Questa decisione conferma la stabilità della giuria e smentisce le voci su nuove entrate. Milly Carlucci ha spiegato che preferisce mantenere l'”usato sicuro” nella giuria e ha elogiato la sua giuria per il rispetto del pubblico e dei concorrenti, affermando che sono “a briglie sciolte”.

Milly Carlucci e il suo impegno con la Rai

Milly Carlucci ha avuto poi l’occasione di precisare che non ha mai pensato di lasciare la Rai nonostante i recenti cambiamenti nella televisione di Stato. La conduttrice si dice felice di essere coinvolta in “Ballando con le Stelle” e considera il programma “un progetto polarizzante“: “Non ci ho mai pensato. Anche perché sono così felice di aver incontrato nella mia vita Ballando con le stelle, che non ho motivi di pensare ad altro. È un progetto a dir poco polarizzante”.