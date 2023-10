È sempre mezzogiorno, torna Antonella Clerici e svela: “Vi voglio raccontare la causa del mio malore”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, icona televisiva italiana, ha recentemente rivelato la ragione della sua assenza dal popolare programma “È sempre mezzogiorno”. Il programma, trasmesso su Rai1, ha suscitato preoccupazioni tra i fan quando è stato sospeso per due giorni consecutivi. Nel primo giorno, la trasmissione è stata interrotta a causa di eventi speciali, mentre nel secondo giorno, il martedì, Antonella Clerici non stava bene. La conduttrice ha svelato di aver contratto il Covid-19 durante il periodo di pausa e ha condiviso la sua esperienza con il pubblico, rafforzando il suo legame di lealtà con gli spettatori.

Il tumultuoso ritorno in diretta di Antonella Clerici

La puntata di oggi di “È sempre mezzogiorno è stata un momento molto atteso dai telespettatori, che erano ansiosi di vedere Antonella Clerici tornare alla conduzione del programma. La puntata è iniziata con un cartonato della conduttrice, ma poco dopo, Antonella Clerici è apparsa in studio, gettando via il suo cartonato e annunciando: “Sono qui! L’originale è qua”. La sua sincerità e determinazione nel condividere la causa del suo malore e nel tornare al lavoro sono state applaudite dai fan e dai telespettatori.

Le deliziose ricette e la gioia di tornare al lavoro

Nonostante il suo stato di salute non fosse ancora al massimo, Antonella Clerici ha dimostrato una notevole dedizione nel riprendere la conduzione di “È sempre mezzogiorno”. La puntata ha proseguito con la presentazione delle ricette, un elemento centrale del programma. Natalia Cattelani ha preparato una torta con avanzi di biscotti, promuovendo l’importanza di ridurre gli sprechi alimentari. Gli Improta hanno condiviso la ricetta del “gattò di mare”, e il cuoco siciliano Fabio Potenzano ha cucinato i cannelloni alla norma. Oltre alle ricette, la puntata ha incluso giochi telefonici coinvolgenti, creando un’atmosfera divertente e coinvolgente.

La puntata, insomma, è stata come al solito un mix di gioia culinaria e intrattenimento, confermando che Antonella Clerici è tornata in piena forma per deliziare il pubblico.