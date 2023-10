La Rai comunica le ultime decisioni su Fedez, Massimo Giletti e Pino Insegno

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, emergono importanti sviluppi riguardanti la partecipazione di Fedez e il ritorno di Massimo Giletti nell’emittente pubblica. Le dichiarazioni sono state rese durante l’evento ‘Ceo for Life’ e hanno gettato luce sul futuro dei due personaggi televisivi.

Sergio ha chiarito che Fedez non è stato escluso dalla Rai, ma alcune questioni rimangono da risolvere. L’artista ha affrontato contestazioni e querele dopo il suo Primo Maggio controverso e le vicende durante il Festival di Sanremo. Tuttavia, Sergio ha assicurato che non c’è alcuna volontà di chiudere con lui. Si è dispiaciuto che la situazione sia stata collegata ai suoi problemi di salute e ha espresso l’auspicio di ascoltarlo e incontrarlo quando le questioni saranno risolte.

Inoltre, Sergio ha annunciato il ritorno di Massimo Giletti nell’anno successivo. Ha sottolineato che ci sono scambi di personale tra Rai, Mediaset e La7, e che Giletti sarà uno dei nuovi arrivi nella programmazione Rai. Questo movimento fa parte di un continuo scambio di figure all’interno del panorama televisivo italiano, con professionisti che prendono decisioni basate su scelte personali o professionali.

Sergio ha anche affrontato il caso di Marcello Foa, sottolineando che l’errore commesso è stato riconosciuto e scusato, e che non è stata una situazione di “epurazione”, come talvolta è stato descritto.

Il Mercante in Fiera di Pino Insegno non chiuderà

Una questione discussa riguarda il programma televisivo ‘Il Mercante in Fiera’ condotto da Pino Insegno su Rai2 e i bassi ascolti televisivi. Sergio si è detto indignato per la violenza mediatica rivolta a Insegno e ha dichiarato che il programma non verrà chiuso, nonostante le notizie false o fuorvianti circolate. Ha difeso la professionalità di Insegno, sottolineando la sua lunga storia nel mondo dello spettacolo e affermando che le valutazioni basate sull’audience non sono così lontane dalle esperienze precedenti nella stessa fascia oraria e rete televisiva.