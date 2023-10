Che tempo che fa, Luciana Littizzetto velenosa: “Cosa farò prima di essere cacciata anche di qua”

0 SHARES Condividi Tweet

Luciana Littizzetto è tornata a divertire il pubblico con le sue famose letterine nel programma “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. Con il suo stile ironico, l’attrice comica ha iniziato a parlare di argomenti seri, ma non senza l’umorismo che la contraddistingue.

Nella sua lettera, Luciana ha anticipato i temi che affronterà nelle 26 puntate previste per questa edizione, scherzando sulla possibilità di essere “cacciata” dal programma e non svuotare la valigia: “Così se ci cacciano anche qua lo sappiamo da subito e io non svuoto nemmeno la valigia”.

Gli argomenti trattati nella lettera di Luciana

Nella sua lettera, Luciana Littizzetto ha iniziato con una serie di giochi di parole divertenti sul canale Nove e sulla sua posizione nel panorama televisivo. Ha sottolineato il suo desiderio di esprimere parole colorite e ha elencato una serie di personaggi politici e temi attuali che affronterà durante la stagione.

L’attrice ha promesso di trattare argomenti seri come i femminicidi, gli incidenti sul lavoro e la guerra, sottolineando l’importanza di denunciare tali questioni anche con il suo umorismo tipico.

Il nuovo logo e slogan proposti da Luciana

Luciana Littizzetto ha concluso la sua lettera proponendo un nuovo logo e slogan per il canale Nove. Ha scherzato sul suo ruolo come “parentesi minc*na della settimana” e ha proposto un logo con una formica con un briciolone in testa. Il suo messaggio si è chiuso con un affettuoso “Ti bacio forsennatamente.

La lettera di Luciana Littizzetto ha rappresentato una divertente anticipazione di ciò che il pubblico può aspettarsi dalla sua partecipazione a “Che Tempo Che Fa” in questa nuova stagione.