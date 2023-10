Domenica In, Selvaggia Lucarelli zittisce Mara Venier e Milly Carlucci: “E’ inutile che vi comportate così, lo sapete che ho ragione”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Domenica In di ieri, 15 ottobre, i grandi ospiti erano Milly Carlucci e la giuria di “Ballando con le Stelle”. Mara Venier ha introdotto i dodici concorrenti della nuova edizione, tra cui Lino Banfi, svelando un retroscena su come lo ha convinto a partecipare.

Durante la chiacchierata, Mara Venier ha rivelato di aver convinto Lino Banfi a partecipare al programma durante una cena, in modo un po’ insolito, dopo aver bevuto. Questo aneddoto ha suscitato una reazione ironica da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato scherzosamente che non è appropriato convincere qualcuno facendolo bere.

Selvaggia Lucarelli critica il cast di Ballando con le Stelle”

Durante la presentazione dei concorrenti, Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sul cast dell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”. Ha notato che quest’anno ci sono concorrenti di alto livello e ha sottolineato che non ci sono “sfigatelli” nel gruppo.

Questo commento ha sorpreso Mara Venier, che ha reagito con stupore chiedendo se prima ci fossero dei concorrenti meno talentuosi. La situazione è diventata imbarazzante, con Mara e Milly Carlucci che hanno condiviso un abbraccio sorridendo. Selvaggia Lucarelli ha poi continuato affermando che il commento era veritiero: “Ma per uno sfigatel*o vi abbracciate e baciate? Tanto sapete che è la verità”, ricordando l’esperienza di Michele Morrone, un concorrente precedente che, nonostante le sue abilità, era ancora un principiante nel ballo.

Il confronto sul cast di Ballando con le Stelle e le reazioni”

La discussione sul cast di “Ballando con le Stelle” durante la puntata di Domenica In ha evidenziato le opinioni diverse dei partecipanti. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato la presenza di concorrenti di alto livello, mentre Mara Venier sembrava stupita dalla sua affermazione. Questo ha portato a momenti di imbarazzo e risate in studio.

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” promette sfide entusiasmanti e performance straordinarie da parte dei concorrenti.