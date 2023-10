La volta buona, Caterina Balivo in diretta risponde all’accusa di Selvaggia Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata andata in inda oggi, 16 ottobre, del suo programma “La volta buona,” Caterina Balivo ha affrontato le accuse di Selvaggia Lucarelli riguardo alla scelta delle foto durante un’intervista con l’ex politica Nunzia De Girolamo. Durante quest’ultima intervista, la Balivo aveva mostrato delle foto dei giudici di “Ballando con le stelle,” Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, chiedendo alla sua ospite chi “tritasse” (nel senso di criticare) tra i due. La Lucarelli aveva reagito alle foto con un commento su Instagram, suggerendo che Caterina Balivo avesse scelto deliberatamente una foto poco favorevole di lei.

La replica di Caterina Balivo

Nella puntata di oggi del suo programma, Caterina Balivo ha affrontato direttamente le accuse senza menzionare esplicitamente Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha difeso la sua integrità professionale e ha negato categoricamente di scegliere deliberatamente foto poco lusinghiere per i suoi ospiti. Ha dichiarato: “Io non trito nessuno, non scelgo nessuna foto.” Con queste parole, ha sottolineato che il suo lavoro giornalistico è improntato alla trasparenza e all’onestà.

Le preoccupazioni della moglie di Edoardo Vianello

Durante la stessa puntata, la moglie di Edoardo Vianello, ospite del programma, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alle dichiarazioni fatte da suo marito. In un momento precedente, Vianello aveva dichiarato di voler “tritare” alcuni suoi colleghi, ma la Balivo ha scherzato sul fatto che potrebbe non avere tutti i torti e ha menzionato che riceverà telefonate da vari artisti famosi, tra cui Al Bano, Amedeo Minghi, Rita Pavone e i Ricchi e Poveri. Tuttavia, quando l’ospite ha aggiunto Ennio Morricone all’elenco, la Balivo ha dovuto correggerlo, poiché il compositore è deceduto anni prima. Questo momento ha aggiunto un tocco di umorismo alla puntata.