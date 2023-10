La volta buona, Caterina Balivo zittisce l’ospite: “Questo non te lo permetto”

0 SHARES Condividi Tweet

L’intervista di Caterina Balivo al cantante Edoardo Vianello in “La Volta Buona” è iniziata con un tocco di umorismo quando la Balivo ha scherzato su un post di Facebook di Vianello: “Ad un certo punto ho visto un tuo post su facebook in cui auguri buon compleanno ad Al Bano festeggiandolo con un concerto ed usando lo stesso titolo che ha tenuto lui in Campidoglio…Praticamente gli hai dato del copione…”. Questa leggera provocazione ha stabilito un tono giocoso e amichevole per l’intervista.

Racconti divertenti e onesti

L’intervista ha poi preso una piega più interessante quando Vianello ha condiviso alcune storie divertenti sul suo rapporto con Al Bano. Durante una recente discussione, Al Bano aveva affermato di aver festeggiato il suo sessantesimo compleanno utilizzando “tre volte 20” come calcolo, mentre Vianello aveva usato “4 volte 20” in un concerto. Vianello ha scherzato sulla traduzione della parola “80” in francese nel suo concerto e ha scherzato sul fatto che Al Bano non avrebbe dovuto “rubargli” l’idea. Questo momento di scherzo ha generato risate e la balivi ha concluso così: “Qua mi stai facendo litigare con tutti…Al Bano non si tocca…”.

Onestà sulle relazioni nel mondo della musica

Caterina Balivo ha anche approfondito le relazioni di Vianello con alcuni dei suoi colleghi nel mondo della musica. Vianello aveva lanciato la band musicale Ricchi e Poveri, portandoli a esibirsi a Sanremo. La conduttrice ha chiesto chi Vianello “trita” nel gioco riveduto e corretto del “chi butti giù dalla torre” tra Franco Califano e i Ricchi e Poveri, dato il suo coinvolgimento con entrambi. La risposta di Vianello è stata inaspettata quando ha rivelato che non aveva ricevuto un ringraziamento da parte dei Ricchi e Poveri quando avevano festeggiato i loro 50 anni di carriera a Sanremo. Questo ha aggiunto un tocco di onestà e schiettezza all’intervista, poiché Vianello ha condiviso i suoi veri sentimenti riguardo alle sue interazioni con i colleghi nel settore musicale.