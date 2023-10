E’ sempre mezzogiorno, concorrente al telefono perde la pazienza: ”Gli altri sono raccomandati”, la reazione della Clerici

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata odierna di È sempre mezzogiorno, il noto programma televisivo condotto da Antonella Clerici, si è verificato un imprevisto imbarazzante che ha colto sia la conduttrice che il pubblico di sorpresa. L’incidente è avvenuto durante il famoso Gioco del Bonsai, un segmento del programma in cui i telespettatori hanno la possibilità di vincere buoni spesa. Tuttavia, questa volta, l’attenzione è stata catturata da un fuori onda inaspettato.

Il commento polemico della signora Maria

Mentre Antonella Clerici si preparava a condurre il Gioco del Bonsai, una signora di nome Maria è stata messa in collegamento telefonico per partecipare al gioco. Tuttavia, ignara del fatto di essere in diretta televisiva, la signora Maria ha lasciato sfuggire un commento critico che ha generato un momento imbarazzante nello studio. Ha dichiarato: “Avevano detto che ero la prima e invece ora hanno passato un’altra persona. Queste sono raccomandate…”

La reazione di Antonella Clerici

La reazione di Antonella Clerici non è passata inosservata. Visibilmente imbarazzata e sorpresa dall’accaduto, la conduttrice ha cercato di gestire la situazione e di spiegare alla signora Maria che stava partecipando in diretta televisiva e che le sue parole erano udibili non solo da lei, ma anche da tutti i telespettatori. Antonella Clerici ha risposto con un tentativo di smorzare la tensione, dicendo: “Pronto? Eh? (…) Sentivo che parlavi, non so di che cosa… (…) Non pensavi di parlare con me, parlavi anche col centralino. Magari pensavi di giocare…”

Nonostante l’imbarazzo iniziale, la conversazione tra la signora Maria e Antonella è proseguita in modo più ordinario. La signora Maria, una volta capito l’errore, ha cercato di presentarsi e ha raccontato di essere di Roma, trovandosi in viaggio per raggiungere il paese d’origine del suo compagno. Tuttavia, non è riuscita a indovinare il numero di foglie di un alberello sotto una teca, perdendo così l’opportunità di vincere il montepremi in palio. Il buono spesa è stato invece conquistato da una futura mamma di nome Silvia, che ha indovinato il numero fortunato.