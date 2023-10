Fabrizio Corona, reso noto quanto ha incassato tra l’ospitata a Belve e quella a Domenica In, la Rai nella bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è al centro di polemiche riguardo ai compensi che ha ricevuto per le sue recenti apparizioni nelle trasmissioni Rai. Dopo essere stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier, e aver partecipato a “Belve” da Francesca Fagnani, Corona è atteso per la sua terza apparizione nel programma “Avanti Popolo!” condotto da Nunzia De Girolamo. Durante queste interviste, l’ex agente dei paparazzi ha discusso vari aspetti della sua vita e fatto rivelazioni sul mondo delle scommesse sportive, scatenando polemiche riguardo ai compensi ricevuti.

Polemiche e reazioni nell’ambiente Rai

La partecipazione di Fabrizio Corona alle trasmissioni Rai ha sollevato critiche e preoccupazioni all’interno dell’azienda. Alcuni vertici di Viale Mazzini, sede principale della Rai, sono preoccupati per il calo degli ascolti e ritengono che l’invito a Corona sia una mossa disperata per riconquistare spettatori. Questo ha causato malumori tra i dirigenti, inclusa Francesca Bria, consigliera d’amministrazione in quota Pd, e Alessandro Di Majo, consigliere grillino, che stanno considerando di coinvolgere la commissione di Vigilanza Rai per chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi.

Interrogazioni sulla cifra del compenso di Fabrizio Corona

Un altro punto di contesa riguarda l’ammontare dei compensi che Fabrizio Corona ha ricevuto per le sue interviste Rai. Secondo alcune fonti, Corona avrebbe incassato 12.000 euro per ciascuna delle sue apparizioni in “Domenica In” e “Belve”. Tuttavia, per la sua partecipazione a “Avanti Popolo!”, il compenso dovrebbe essere leggermente inferiore, tra gli 8.000 e i 10.000 euro. L’interrogazione che sarà presentata alla commissione di Vigilanza Rai cerca di ottenere chiarezza su questi compensi e sottolinea la preoccupazione riguardo al fatto che l’invito a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione possa essere inopportuno.

Inoltre, la Rai ha preso precauzioni legali, includendo avvocati e stabilendo un canale di comunicazione diretta con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in quanto, se Fabrizio Corona fornisse informazioni false o danneggiasse le indagini, anche la Rai potrebbe essere coinvolta legalmente per avergli dato spazio. La situazione resta quindi incerta, e il futuro delle apparizioni televisive di Fabrizio Corona in Rai potrebbe essere influenzato dalla reazione del pubblico e dagli ulteriori sviluppi legali.