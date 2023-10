Striscia la Notizia, il Tg Satirico continua a brillare, e lancia una bordata ad Affari Tuoi

0 SHARES Condividi Tweet

In seguito a recenti voci sulla possibile “crisi” di Striscia la Notizia, il celebre programma satirico di Mediaset, il direttore Giancarlo Scheri ha rilasciato una chiara smentita. Mentre alcune voci suggerivano che il programma potesse apparire un po’ stanco, Scheri ha difeso con fermezza la longevità e l’ottimo stato di salute di Striscia la Notizia. Ha sottolineato che il programma è più vitale che mai, con una combinazione di inchieste incisive, servizio ai cittadini e contenuti leggeri che continuano ad attirare il pubblico. Scheri non ha poi dimenticato di lanciare una bordata ad Affari tuoi e, a questo proposito, ha dichiarato così: “Striscia è un tg satirico sempre attivo sui temi d’attualità e di impegno civile. Un programma che ci sembra molto più da servizio pubblico rispetto ad altre trasmissioni ispirate alla fortuna che si tramuta in denaro (quello sì pubblico)”.

Ottimi risultati e crescita nel target chiave

I dati di ascolto confermano la salute robusta di Striscia la Notizia. Scheri ha reso noto che il programma ha registrato risultati eccezionali nella nuova stagione, con circa 3,5 milioni di telespettatori che hanno calorosamente accolto il ritorno di Roberto Lipari e Sergio Friscia come conduttori. In particolare, i risultati sono stati notevoli nel target demografico 15-64 anni, il quale è di particolare interesse per gli investitori pubblicitari. Questo dimostra quanto sia ancora rilevante e popolare il programma, facendolo diventare un fiore all’occhiello per Mediaset.

Un programma che risponde ai bisogni dei cittadini

Striscia la Notizia continua a dimostrarsi un programma che è molto più di un semplice spettacolo televisivo. Per molti telespettatori, è una voce che si fa portavoce dei loro problemi quotidiani quando altri falliscono. Con la sua miscela di satira intelligente e rubriche informative, il programma offre un’esperienza coinvolgente e istruttiva. La novità di quest’anno è stata la chiusura anticipata del tg satirico, un impegno mantenuto dal produttore Antonio Ricci.

In conclusione, Striscia la Notizia è ben lontana dall’essere in crisi e continua a prosperare grazie alla sua capacità di adattarsi ai tempi e di mantenere il suo pubblico affezionato.