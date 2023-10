Grande fratello, Fiordaliso pronuncia una frase e tutto il pubblico si pone la stessa domanda

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 16 ottobre 2023, un momento di forte tensione è stato causato da una frase pronunciata dalla cantante Fiordaliso. Mentre le telecamere erano puntate sui partecipanti del reality show, le parole di Fiordaliso hanno costretto la regia a intervenire immediatamente per cambiare inquadratura. La puntata, fino a quel momento, era stata focalizzata principalmente su Heidi Baci, il suo rapporto con Massimiliano Varrese e l’entrata del padre di Heidi nella casa. Tuttavia, la ragazza ha abbandonato la casa poco dopo, lasciando tutti i coinquilini sconvolti dalla sua partenza.

La frase censurata di Fiordaliso

La frase che ha scatenato la censura è stata pronunciata da Fiordaliso mentre commentava l’uscita di Heidi dalla casa del Grande Fratello. Ha detto: “Tra la striscia di Gaza e questo oggi è stata una giornata terribile”. La regia ha immediatamente sfumato l’inquadratura verso un’altra scena, apparentemente per evitare un discorso potenzialmente inappropriato. La frase ha suscitato domande tra gli spettatori sul modo in cui Fiordaliso avesse potuto sapere della guerra in corso tra Israele e Hamas, soprattutto considerando che, secondo le regole del programma, i concorrenti non dovrebbero avere accesso alle notizie esterne.

Il gossip su come Fiordaliso abbia avuto informazioni esterne

Le voci sul come Fiordaliso avesse ottenuto conoscenza della situazione in Medio Oriente sono emerse. La cantante ha utilizzato la parola “oggi” durante la sua affermazione, suggerendo che solo quel giorno avesse appreso della grave situazione nella Striscia di Gaza. Questo ha portato alcuni telespettatori a ipotizzare che la produzione del Grande Fratello potrebbe aver informato i concorrenti sugli eventi esterni. Questa pratica non è nuova, poiché in passato i partecipanti sono stati informati di eventi di rilevanza globale, come l’invasione russa in Ucraina. Nonostante ciò, il commento di Fiordaliso ha sollevato ulteriori interrogativi sul grado di conoscenza degli eventi esterni da parte dei concorrenti e sulle dinamiche all’interno del reality show.