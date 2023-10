Tale e Quale, Maria Teresa Ruta non ci sarà nella prossima puntata, ecco perché e chi arriva al suo posto

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta dovrà saltare la prossima puntata di “Tale e Quale Show” a causa di un infortunio. TvBlog ha riportato la notizia dell’incidente che ha costretto Maria Teresa Ruta a un periodo di riposo forzato. Nonostante l’infortunio, fortunatamente non grave, si è trattato di una frattura alla costola subita durante la preparazione della sua esibizione per la trasmissione del venerdì sera su Rai 1.

Guenda Goria subentra nel ruolo di Maria Teresa Ruta

La sostituzione di Maria Teresa Ruta sarà effettuata all’interno della sua stessa famiglia. Il conduttore Carlo Conti ha scelto di far salire sul palco sua figlia, Guenda Goria, che prenderà il posto della madre. In particolare, Guenda Goria dovrà imitare la popolare figura di Elettra Lamborghini nell’ambito della quinta puntata dello spettacolo.

Questo cambio improvviso dovrebbe offrire una dinamica interessante alla trasmissione, con Guenda Goria che intraprenderà il ruolo di imitatrice in un contesto di spettacolo molto seguito.

La durata dell’assenza di Maria Teresa Ruta

Al momento, non è possibile stabilire con certezza quando Maria Teresa Ruta sarà in grado di tornare a “Tale e Quale Show”. La sua assenza potrebbe durare solo per la prossima puntata o estendersi fino alla fine del programma, a seconda del recupero dell’infortunio. Nel frattempo, Guenda Goria occuperà il suo posto e si esibirà nelle imitazioni previste per il programma.

Va notato che Guenda Goria aveva già partecipato al provino per “Tale e Quale Show” alcuni anni fa, senza però superare l’ultima selezione. Ora, grazie al suo ritorno in veste di riserva, ha l’opportunità di mostrare il suo talento nel programma di imitazione, anche se in modo forzato a causa dell’infortunio della mamma.