Mercante in Fiera, Sophie Codegoni pesca la carta delle corna, la reazione incredibile del pubblico

Nella puntata di ieri, mercoledì 18 ottobre de Il Mercante in Fiera trasmessa su Rai Due, l’ospite vip Sophie Codegoni è stata protagonista di un momento memorabile durante il gioco condotto da Pino Insegno. Questo momento ha attirato l’attenzione degli spettatori, considerando la difficile fase personale che sta attraversando.

Sophie Codegoni: la scelta delle ‘Corna’ e la sua reazione

Mentre partecipava al gioco, Sophie Codegoni, fresca della recente rottura con Alessandro Basciano e con una figlia neonata, ha pescato la carta delle “corna”. Pino Insegno le ha chiesto: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?”. In risposta, ha commentato in modo spiritoso e autoironico, affermando che le terrà fino alla fine, considerandole come un amuleto scaramantico: “Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alle fine”. Tuttavia, questa scelta non ha portato fortuna, poiché è stata la prima concorrente eliminata dal gioco.

Supporto sui social per Sophie Codegoni

Dopo l’episodio delle “corna” a Il Mercante in Fiera, i social media si sono riempiti di elogi per Sophie Codegoni. Gli spettatori hanno apprezzato la sua capacità di scherzare e autoironizzare anche durante momenti difficili. La sua situazione personale, caratterizzata da una rottura sentimentale complessa con Basciano, ha suscitato simpatia e solidarietà tra il pubblico.

Sophie Codegoni ha reso pubblica la sua rottura con Alessandro Basciano durante una recente apparizione a Verissimo, rivelando di essere stata tradita ripetutamente e di aver subito un trattamento sminuente. La coppia ha avuto una figlia insieme, Celine Blue, e la situazione è ulteriormente complicata dalla loro separazione. Basciano ha chiesto il diritto di replica a Silvia Toffanin durante la stessa trasmissione, ma la situazione rimane complessa e delicata. Sophie ha chiarito che non ha intenzione di tornare con l’ex compagno.