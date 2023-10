Can Yaman una furia contro un fan, gli strappa il cellulare di mano e lo scaglia a terra

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman, l’attore turco amato in tutto il mondo, è finito al centro di una controversia dopo aver gettato a terra il cellulare di un fan. L’incidente ha avuto luogo davanti all’Hotel delle Palme a Palermo, dove Yaman si trova per girare le scene del suo nuovo film, “Viola come il mare 2”. Il video dell’incidente è diventato virale sui social media, scatenando un acceso dibattito.

La difesa di Can Yaman: “Non era un mio fan, era un maleducato”

Dopo che la notizia ha fatto il giro dei media, Can Yaman ha risposto con una furiosa Story su Instagram. Ha pesantemente criticato l’uomo a cui ha lanciato il cellulare, sottolineando che non era affatto un suo fan. Yaman ha affermato che l’uomo è stato maleducato fin dal primo momento dell’incontro e non ha mai chiesto una fotografia. Ha accusato l’uomo di rispondere in modo prepotente e minaccioso, creando tensioni con frasi provocatorie come “Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene.”

Il problema dei fan morbosi: Can Yaman e le provocazioni

Non è la prima volta che Can Yaman è coinvolto in situazioni simili con fan invadenti e maleducati. Sebbene sia noto per la sua gentilezza e disponibilità verso i suoi veri fan, l’attore ha dovuto affrontare provocazioni da parte di alcune persone che sembrano cercare di ottenere una reazione da lui. Il dilemma è che, occasionalmente, Yaman sembra cedere a queste provocazioni, creando situazioni scomode.

L’incidente del cellulare gettato a terra da Can Yaman ha sollevato domande sul rapporto tra le celebrità e i loro fan, specialmente quando alcune persone superano i limiti della gentilezza e dell’educazione. La vicenda mette in luce la sfida che le star affrontano nel gestire la loro popolarità e le reazioni delle persone che li circondano.