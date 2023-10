La vita in diretta, Matano zittisce Pamela Prati: “Non incominciamo altrimenti con te devo comportarmi di conseguenza”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, mercoledì 18 ottobre de “La Vita in Diretta,” uno dei programmi più seguiti della Rai, il conduttore Alberto Matano ha avuto il piacere di accogliere in studio una schiera di illustri ospiti del mondo dello spettacolo. Tra i volti noti che hanno brillato sul palco, vi erano nomi di rilievo come Paola Ferrari, Patrizia Rossetti, Giovanna Civitillo, Pierpaolo Pretelli, e Pamela Prati. Fin dall’inizio, Matano ha colto una certa vivacità in studio, alimentata dall’interessante tema della discussione: la possibilità di ottenere un divorzio in un solo giorno. Tuttavia, prima di addentrarsi nella discussione, la showgirl sarda, Pamela Prati, ha fatto notare con un tocco di ironia che vi erano molte lettere “P” nei nomi e cognomi dei presenti in studio. La risposta spiritosa di Matano non si è fatta attendere:

“Non cominciamo subito, Pamela, altrimenti mando in onda i tuoi video da ‘Tale e Quale.'”

L’ironia è subito esplosa, dando nuova linfa allo show di Rai1 con momenti esilaranti e profondamente divertenti.

Dibattito e opposizione al divorzio rapido

Ma non tutto è stato leggero e spiritoso in questa puntata. Paola Ferrari, una delle ospiti, ha espresso con determinazione la sua opposizione al divorzio rapido. La giornalista ha equiparato il divorzio a un vero e proprio lutto, evidenziando la complessità emotiva che spesso circonda una separazione coniugale. Patrizia Rossetti, prendendo la parola, ha condiviso il suo vissuto personale, raccontando di aver affrontato un divorzio e sottolineando come questa esperienza possa essere paragonata alla perdita di un affetto molto caro:

“Pamela lo sa, io ho divorziato in passato e per me è stato un vero lutto.”

La lezione di Pierpaolo Pretelli sull’importanza del rispetto”

Il conduttore Matano ha poi dato la parola a Pierpaolo Pretelli, che ha una storia personale simile alle storie raccontate in studio. Tuttavia, la sua esperienza è stata inaspettatamente toccante e illuminante. Pur non essendo mai stato sposato con la modella Ariadna Romero, madre di suo figlio, Pretelli ha condiviso con sincerità come lui e la sua ex compagna abbiano sempre cercato di mantenere un rapporto positivo per il bene del loro bambino. Ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco nelle relazioni, specialmente quando giungono al termine.

Le parole di Pretelli hanno colpito profondamente Paola Ferrari, che ha dimostrato di essere solidale con le persone che lavorano duramente per preservare relazioni amorevoli che coinvolgono anche i bambini.

Come spesso accade a La vita in diretta, la puntata è stata in equilibrio tra leggerezza e profondità.