‘La Volta Buona’, proposta di matrimonio per Guenda Goria, la reazione di Maria Teresa Ruta

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi de “La Volta Buona,” condotta da Caterina Balivo e con la partecipazione di Guenda Goria e sua madre Maria Teresa Ruta, è accaduto qualcosa di sorprendente. Durante l’intervista, il fidanzato di Guenda, Mirko Gancitano, ha fatto una proposta di matrimonio in diretta, lasciando tutti a bocca aperta, compresa Caterina Balivo.

Una proposta di matrimonio inaspettata: Mirko Gancitano chiede a Guenda Goria di sposarlo

Mirko Gancitano ha colto l’occasione inaspettata durante l’intervista a “La Volta Buona” per fare una dichiarazione d’amore speciale a Guenda Goria. Inginocchiandosi, ha chiesto a Guenda di sposarlo e ha condiviso il desiderio di celebrare un matrimonio in Sicilia, la sua terra natale: “Caterina io vorrei che oggi sia la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, ma non in chiesa. Magari in Sicilia, nella mia terra, come piacerebbe a me. Maria Teresa è in collegamento, il tuo papà sicuramente ci starà guardando. Voglio chiederti di sposarmi. Ho scelto un anello semplice, come il nostro rapporto”. Guenda, commossa, ha accettato la proposta, confermando il loro amore.

Maria Teresa Ruta felice per la figlia

La madre di Guenda, Maria Teresa Ruta, ha assistito alla proposta di matrimonio in collegamento da casa e si è unita alle congratulazioni per la coppia. Ha espresso la sua gioia per Guenda e ha scherzato con Mirko Gancitano, mettendo in evidenza il suo affetto per lui: “Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l’ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda. Sono un po’ preoccupata per lui. Ogni tanto glielo dico: ‘scappa’. Inoltre, ha rivelato di essere pronta a diventare nonna quando la coppia sarà pronta per questo nuovo capitolo della loro vita. La proposta di matrimonio ha messo in luce un momento di felicità e amore nella vita di Guenda Goria e Mirko Gancitano, che sembrano finalmente pronti a coronare il loro sogno di sposarsi.