Barbara d’Urso, l’ultima frecciata a Mediaset è davvero velenosissima

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Barbara d’Urso ha annunciato il suo ritorno al teatro con lo spettacolo “Taxi a due piazze,” che debutterà il 3 novembre a Torino. La conduttrice, nota per la sua lunga esperienza in Mediaset, è rimasta lontana dal piccolo schermo da giugno, quando è stata sostituita da Myrta Merlino nella conduzione di “Pomeriggio Cinque,” un ruolo che aveva ricoperto per ben 15 anni.

Scuse e frecciate: Barbara d’Urso parla dei suoi progetti teatrali

Barbara d’Urso ha usato i social media per condividere la sua emozione riguardo al ritorno in teatro ma ha anche colto l’occasione per scusarsi con il suo pubblico e i direttori dei teatri per non essere stata disponibile per più date quest’anno con il suo spettacolo. Ha spiegato che aveva un “impegno televisivo” che doveva e voleva rispettare, lanciando una frecciatina a Mediaset, l’azienda per cui ha lavorato per tanti anni. Queste le sue parole: “Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa un anno prima…”

Il futuro di Barbara d’Urso tra rumors e momenti di vita privata

Mentre il pubblico attende con impazienza il ritorno di Barbara d’Urso a teatro, i rumors sul suo futuro in televisione continuano a circolare. La conduttrice non ha confermato né smentito tali voci. Nel frattempo, ha condiviso momenti felici della sua vita privata, trascorrendo del tempo con la sua nipotina e definendo il weekend “un weekend d’amore puro.” Inoltre, ha trascorso del tempo a Londra e Parigi, sollevando domande su ciò che il futuro potrebbe riservarle. Il destino di Barbara d’Urso resta avvolto nel mistero mentre i fan sperano di rivederla presto, sia in teatro che in televisione.