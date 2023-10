‘I Fatti Vostri’, cosa accade durante un tutorial, Anna Falchi e Flora Canto in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre de “I Fatti Vostri,” condotta da Tiberio Timperi con la partecipazione di Flora Canto e Anna Falchi, è emersa una situazione di confusione e imbarazzo durante il tutorial condotto da Patty. La rubrica “Ci pensa Patty” di Patrizia Neher ha cercato di dispensare consigli utili per la vita quotidiana, ma i primi due “trucchi” riguardanti l’uso del nastro adesivo non sono andati come previsto. Patty ha tentato di mostrare come tagliare il nastro adesivo senza l’uso dei denti, ma ha incontrato delle difficoltà. La confusione ha preso una svolta comica quando Flora Canto è intervenuta e Anna Falchi è stata coinvolta in un incidente con la cipria, generando risate in studio.

Risate e divertimento nonostante il Tutorial ‘fallito’

Nonostante il pasticcio durante il tutorial di Patty, la confusione ha portato a momenti di risate e divertimento in studio durante “I Fatti Vostri.” Sebbene i primi tentativi di utilizzare il nastro adesivo non siano andati a buon fine, gli spettatori hanno potuto assistere con successo alla dimostrazione di altri modi creativi per utilizzare il nastro bioadesivo. Questi includono il suo utilizzo sotto i tappeti per evitare spostamenti indesiderati, sotto le suole delle scarpe per prevenire scivolate, e per rimuovere pelucchi da superfici varie. Alla fine, Patty ha elogiato Anna Falchi e Flora Canto, affermando che avevano superato la maestra nonostante l’incidente iniziale.

Ospiti speciali e momenti emozionanti a ‘I Fatti Vostri'”

Dopo l’intermezzo comico e confuso del tutorial, Tiberio Timperi ha continuato la trasmissione con ospiti speciali, tra cui Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Durante la puntata, sono state intervistate due donne che si trovavano a Gerusalemme durante gli eventi recenti legati alla guerra, offrendo un punto di vista emozionante sulla situazione. Inoltre, i telespettatori hanno potuto assistere all’Hit Parade e ai saluti finali, chiudendo la trasmissione in modo memorabile.