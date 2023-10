Fiorello e Francesca Fagnani ridicolizzano Giambruno, la Fagnani: “Se venisse ospite da me sarebbe felice”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Giambruno si è improvvisamente ritrovato al centro dell’attenzione di Fiorello e della conduttrice Francesca Fagnani che questa mattina hanno fatto colazione insieme a Roma. Questo è avvenuto grazie ai fuorionda di Giambruno, che sono stati diffusi attraverso i servizi di Striscia La Notizia. Dopo di che sono emerse alcune battute divertenti, come quella di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, che durante la puntata di ieri de il Grande Fratello si sono chiesti in tono scherzoso se la camicetta indossata dalla Buonamici fosse di colore “blu estoril o blu cina”. Nel frattempo, Fiorello ha colto l’occasione per chiedere alla giornalista se avrebbe gradito avere Giambruno come ospite.

Francesca Fagnani accetta la sfida di avere Giambruno a Belve

La pronta e spiritosa risposta di Francesca Fagnani ha aggiunto un tocco di leggerezza all’incontro. La conduttrice di Belve non si è fatta sorprendere e ha risposto allo showman con una proposta intrigante. Ha dichiarato apertamente di aver già esteso un invito ad Andrea Giambruno per partecipare al suo programma, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta da parte del giornalista, il cui silenzio è stato piuttosto sorprendente. Inoltre, Fagnani ha sottolineato con un tocco di orgoglio che nel suo staff ci sono parrucchieri di grande talento pronti a prendersi cura del look di Giambruno.

Le battute di Fiorello e il mistero circostante Andrea Giambruno”

Fiorello, sempre pronto a scherzare, ha aggiunto un ulteriore elemento di leggerezza all’incontro. Scherzando sulle presunte preferenze politiche di Giambruno, ha proposto ironicamente l’idea che il giornalista potrebbe essere iscritto al Partito Democratico (PD), insinuando che questa potrebbe essere la spiegazione di alcune situazioni enigmatiche. Nel frattempo, rimane incerto se Giambruno accetterà l’invito di Francesca Fagnani e prenderà parte al famoso programma Belve. Questo inatteso episodio continua a suscitare curiosità e sorrisi tra gli spettatori, lasciando aperte numerose domande sulle dinamiche che si celano dietro le quinte di questa inusuale colazione a Roma.