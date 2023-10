Andrea Giambruno fuori da Mediaset, i fuori onda di Striscia gli sono costati caro

0 SHARES Condividi Tweet

Il giornalista Andrea Giambruno è stato improvvisamente estromesso dall’ambito televisivo di Mediaset, e quindi anche dalla conduzione della trasmissione “Diario del Giorno,” a seguito della sua recente separazione dalla politica Giorgia Meloni. Questa notizia è stata confermata da fonti affidabili vicine a Videonews e segnalate anche da Dagospia. Sin da giorni, circolavano voci riguardo a un possibile allontanamento di Giambruno dalla sua posizione televisiva, e sembra che queste indiscrezioni abbiano ora trovato conferma.

Le ragioni dell’allontanamento e le voci in corso

Secondo quanto riferito da diverse fonti, le ragioni dell’uscita di Andrea Giambruno da Mediaset potrebbero variare da un’aspettativa non retribuita a una possibile risoluzione del contratto con una buonuscita o, addirittura, un licenziamento. La puntata di “Diario del Giorno” in programma per il pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre sembra determinante per confermare o meno queste voci. L’assenza di Giambruno dalla trasmissione a causa di impegni istituzionali, precedentemente programmati, potrebbe essere il pretesto per la decisione presa dalla rete televisiva.

La separazione da Giorgia Meloni e il futuro di Andrea Giambruno

La situazione di Andrea Giambruno è diventata ancora più complessa dopo la rottura con Giorgia Meloni, avvenuta pochi giorni prima dell’annuncio della sua uscita da Mediaset. La presidente del Consiglio ha annunciato la fine della loro relazione, che durava da ben dieci anni e dalla quale è nata una figlia, Ginevra, ora di sette anni. La Meloni ha ringraziato Giambruno per gli anni trascorsi insieme, nonostante le difficoltà, ma ha sottolineato che le loro strade si sono separate. Questo evento ha influito significativamente sulla situazione professionale di Giambruno, che ora si trova a dover affrontare una serie di sfide sia personali che professionali mentre pianifica il suo futuro.

Questo cambiamento inaspettato nella vita di Andrea Giambruno ha suscitato grande interesse nell’ambiente mediatico e tra il pubblico. Mentre attendiamo ulteriori sviluppi sulla sua carriera e sulla sua vita personale, l’ex giornalista di Mediaset dovrà affrontare una nuova fase di transizione, con incertezze e opportunità che si presenteranno sul suo cammino.