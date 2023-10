TG4 – Diario del Giorno, l’ospite in diretta al nuovo conduttore: “Ma Andrea Giambruno l’hanno licenziato?”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

La giornata è stata particolarmente intensa per il giornalista Andrea Giambruno, noto per essere stato il compagno della Premier Giorgia Meloni, che ha pubblicamente interrotto la loro relazione a seguito delle rivelazioni dei suoi fuori onda imbarazzanti su Striscia La Notizia. Inoltre, sono circolate voci sul suo futuro televisivo, con il portale di notizie Dagospia.it che suggerisce un allontanamento da Mediaset. Oggi, Giambruno non è stato alla conduzione del programma, sostituito da un collega. Durante la trasmissione, l’ospite in diretta, il direttore de Il Foglio Cerasa, ha posto una domanda imbarazzante: “Giambruno è stato sospeso, licenziato, rimosso? Lo rivedremo? Una domanda che non riguarda solo un pettegolezzo, ma che ha un rilievo pubblico…”

La risposta del conduttore e le incertezze sul futuro di Giambruno

Il presentatore del TG4 – Diario del Giorno ha accolto la domanda dell’ospite con un certo imbarazzo, ammettendo che fosse una domanda legittima: “È corretto che tu faccia questa domanda…” Ha quindi comunicato che per la giornata in questione è lui a condurre il programma, ma non è stato in grado di fornire dettagli sul futuro di Giambruno: “Rispondo che oggi conduco io questa edizione, la prossima settimana si vedrà…” Nel frattempo, l’ex compagno di Giorgia Meloni ha scelto di non rilasciare alcun commento in merito.

La chiarezza di Mediaset e le critiche a Giambruno

Mediaset ha diffuso una nota ufficiale tramite l’Ansa per fare chiarezza sulla situazione di Andrea Giambruno. Il portavoce dell’azienda ha dichiarato che al momento è stata sospesa la sua conduzione del TG4 – Diario del Giorno per valutare attentamente gli eventi: “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Retequattro e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti…” Inoltre, il giornalista è stato oggetto di critiche da parte di Luisella Costamagna ospite a La Volta Buona, con l’indicazione che avrebbe violato il codice etico dell’azienda. Il futuro televisivo di Andrea Giambruno rimane incerto, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.