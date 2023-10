Francesca Fagnani lancia una bomba su Barbara d’Urso ma commette un’incredibile gaffe

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi, venerdì 20 ottobre di “Aspettando Viva Rai2,” condotta dal noto showman Fiorello, non sono mancati momenti di leggerezza e scherzi su vari argomenti. Tuttavia, uno dei momenti più interessanti è stato quando Fiorello ha condiviso un aneddoto divertente che coinvolge Barbara d’Urso e una situazione inusuale. Durante una conversazione sul fatto che i figli di Silvio Berlusconi avessero intenzione di smantellare il suo hangar pieno di opere d’arte, Fiorello ha raccontato un episodio surreale: mentre si stavano spostando le statue, una di esse ha improvvisamente esclamato: “Fermi, fermi, sono Barbara d’Urso!” Questa battuta ha scatenato una valanga di risate tra il pubblico presente e ha portato Fiorello a chiedersi dove sia finita Barbara d’Urso.

L’annuncio sorprendente di Francesca Fagnani

Dopo questo scherzo divertente, Francesca Fagnani ha colto l’occasione per rivelare una notizia sorprendente. Ha annunciato in modo inaspettato che Barbara d’Urso sarà presto ospite nel suo programma di interviste. Ha dichiarato con entusiasmo: “Appena mette piede in Italia viene…” Tuttavia, la Fagnani ha commesso una piccola gaffe nella sua dichiarazione, poiché Barbara d’Urso è già tornata in Italia e sta preparando il suo ritorno in teatro con lo spettacolo “Taxi a due piazze.” Nonostante questo piccolo errore, l’annuncio ha comunque suscitato l’interesse del pubblico, che si è chiesto quando avverrà l’ospitata di Barbara d’Urso a “Belve.”

Il futuro televisivo di Barbara d’Urso

La data esatta dell’ospitata non è stata ancora fornita, ma ci sono alcune considerazioni da tenere in mente. Il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset si concluderà nel prossimo dicembre, il che significa che sarà libera di apparire in vari programmi televisivi dopo quella data. Pertanto, è probabile che l’ospitata di Barbara d’Urso avvenga nel secondo ciclo della trasmissione “Belve” in onda su Rai Due. Inoltre, considerando il desiderio di Mara Venier di avere Barbara d’Urso come ospite nel suo programma “Domenica In,” potremmo vedere la presenza di Barbara in più trasmissioni televisive nel futuro prossimo.