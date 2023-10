Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini imita Elodie ma Carlo Conti blocca l’esibizione

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso del programma Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini ha dimostrato il suo talento nell’arte dell’imitazione vestendo i panni di vari artisti, tra cui Annalisa, Angelina Mango, Dua Lipa e Miley Cyrus. Questa settimana, ha affrontato una nuova sfida imitando la popolare cantante Elodie e interpretando la sua hit estiva “Bagno A Mezzanotte”.

Una esibizione con problemi tecnici e giudizi diversi

L’esibizione di Ginevra Lamborghini come Elodie non è stata esente da problemi tecnici. Durante la sua performance, sono sorti problemi di audio, tanto che Carlo Conti, il conduttore del programma, ha dovuto interromperla dopo pochi secondi per affrontare il problema del microfono. Questo episodio ha evidenziato il lato imprevedibile delle esibizioni in diretta.

Tuttavia, nonostante le sfide tecniche, Ginevra Lamborghini ha continuato la sua esibizione con determinazione. I giudici hanno espresso opinioni divergenti sulla sua performance. Loretta Goggi ha elogiato la sua voce, ma ha notato che il trucco non le ha permesso di somigliare pienamente a Elodie. Inoltre, ha sottolineato la necessità di lavorare sulla separazione delle parole in sillabe, una caratteristica distintiva di Elodie: “Hai cantato bene, ringraziando il cielo hai un viso meraviglioso ma col trucco non sei riuscita a somigliare a Elodie”. E poi ha aggiunto: “Ti sei però dimenticata di dividere le parole in sillabe come fa lei. Spal-la, brac-cia. Fa piccole pause fra una sillaba e l’altra, tu hai legato sempre le parole“.

Il giudizio scherzoso di Malgioglio

Il giudizio più scherzoso è stato dato da Malgioglio, che ha descritto l’esibizione di Ginevra Lamborghini come un “karaoke spensierato“. Malgioglio ha enfatizzato la mancanza del ritmo felino che caratterizza Elodie e ha fatto un’analogia divertente, paragonandola a una gattina che scappa alla vista di un topo. Le sue parole hanno portato un tocco di umorismo alla valutazione della performance di Ginevra. Malgioglio ha detto: “Hai fatto un karaoke spensierato, ti è mancato il ritmo felino, mi sei sembrata una gattina che appena vede un topo scappa. Io ho urlato, ho visto due topi a Roma l’altro giorno, uno ha tentato di mordermi sono scappato“.