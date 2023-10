Belen Rodriguez presenta Elio ai figli, il quadretto di una famiglia unita per la cena

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sta dimostrando che la sua relazione con Elio Lorenzoni è più di una semplice scelta temporanea. Nonostante le voci che suggerivano che fosse una reazione alle difficoltà con l’ex-marito Stefano De Martino, la showgirl argentina sta consolidando il suo rapporto con l’imprenditore bresciano. In questo momento delicato della sua vita, Belen ha trovato in Elio un sostegno fondamentale e ha ringraziato pubblicamente per il suo affetto e supporto.

Una cena speciale: Belen, Elio e i figli

Belen Rodriguez ha deciso di condividere il suo amore per Elio Lorenzoni con i suoi figli, Santiago e Luna Marì. Per la prima volta, i quattro hanno cenato insieme in un ristorante di lusso a Milano, un momento speciale che la showgirl ha documentato attraverso le sue storie su Instagram. Durante la cena, Luna Marì ha dimostrato di essere la più vivace, divertendosi con le patatine fritte e chiedendo il suo cibo preferito: il “formaggio”. Santiago è apparso più riservato ma tranquillo, e la presenza di Belen e del suo nuovo compagno sembra averlo reso felice.

Belen e il ritorno al sorriso grazie all’amore

Grazie all’amore di Elio e al sostegno della sua famiglia, Belen Rodriguez sta gradualmente ritrovando il sorriso. Alcuni suggeriscono che la showgirl argentina potrebbe prendere una decisione importante, come allontanarsi dal mondo dello spettacolo, per godersi appieno questa nuova fase della sua vita. L’amore e la serenità ritrovata sembrano essere la sua priorità al momento.

Per Belen, Elio Lorenzoni è una figura speciale della sua vita e l’ha fatto conoscere ai suoi figli sottolineando, ancora una volta, quanto per lei sia centrale il ruolo della famiglia nella sua vita.