Fiorello torna su Rai2 ma stava per dire di no, quale è il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello è tornato a colorare le mattinate degli italiani con l’inaugurazione di “Aspettando Viva Rai2″ lunedì scorso, in anteprima sui social e su RaiPlay. La seconda edizione di “Viva Rai2” partirà il prossimo 6 novembre, suscitando l’attesa del pubblico. Nel frattempo, un retroscena inaspettato sulla trasmissione e sul conduttore si è rivelato, gettando nuova luce sulla situazione.

Il retroscena inaspettato

Nell’ultimo numero del settimanale “Chi,” il giornalista Valerio Palmieri ha rivelato un segreto sorprendente riguardo a Fiorello e il suo programma mattutino su Rai2. Si è scoperto che Fiorello aveva considerato seriamente l’idea di non continuare lo show a causa di una polemica innescata dai residenti di via Asiago. Questi ultimi avevano protestato per il trambusto mattutino causato dalla trasmissione, che disturbava il loro riposo.

L’affetto del pubblico e la solidarietà

Tuttavia, ciò che ha salvato la seconda edizione del morning show di Rai2 è stata l’effusione di affetto da parte del pubblico. Il settimanale riporta: “C’è stata una gara di solidarietà.” Numerose persone si sono offerte di ospitare il glass e la trasmissione condotta da Fiorello. Alla fine, è stata “Sport e Salute,” proprietaria del Foro Italico, a concedere lo spazio per il programma, risolvendo la controversia.

L’entusiasmo per la seconda edizione del morning show cresce ulteriormente con le novità previste. Il glass sarà più grande, pronto ad accogliere le solite presenze fisse Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Dietro di loro, il sempre presente Ruggiero Del Vecchio, protagonista dei promo della trasmissione. Il corpo di ballo sarà ampliato con nuove aggiunte, contribuendo a creare coreografie sempre più spettacolari e coinvolgenti. Insomma, tutti gli ingredienti sono pronti per un’edizione indimenticabile, che inizierà lunedì 6 novembre.