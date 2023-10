Verissimo, Sophie Codegoni smentisce la versione di Basciano, le prove della donna sono schiaccianti

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di oggi, domenica 22 ottobre di Verissimo, Silvia Toffanin ha nuovamente accolto Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, per la seconda settimana consecutiva. La storia tra Sophie e Alessandro Basciano ha preso una piega sempre più intensa dopo le rivelazioni sorprendenti della scorsa puntata. In questa occasione, i telespettatori hanno assistito a un momento molto doloroso in cui Alessandro, incapace di trattenere le lacrime, ha fatto una richiesta speciale con il cuore in mano: chiedere aiuto a Silvia Toffanin nella speranza di riconquistare l’amore della madre di sua figlia. Sophie, d’altra parte, non è rimasta indifferente. Ha preso la parola e ha portato alla luce prove schiaccianti del tradimento di Alessandro.

Sophie ha svelato un video in cui si vede Alessandro in discoteca con un’altra ragazza, comportandosi in modo intimo. Questo ha scatenato una tempesta di emozioni, mentre Sophie confrontava Alessandro con queste prove schiaccianti del tradimento: “Nel momento in cui vai in discoteca con lei, vi strusciate, in quel momento non mi sembra che tu stessi mantenendo le distanze. Questo video è forte da vedere. Nel momento in cui mi arriva questo, dico, ma con che coraggio dici che io sto mentendo? Mentre tu sei questo, io cambio il pannolino a nostra figlia.”

Le parole di Sophie sono cariche di dolore.

Solidarietà tra donne

Ma la storia non si ferma qui. Sophie ha rivelato che la ragazza coinvolta nel tradimento l’ha contattata per confermare la verità. Nonostante non conoscesse personalmente questa ragazza, ha apprezzato il gesto di solidarietà tra donne. Tuttavia, Sophie è consapevole che questa ragazza potrebbe solo cercare pubblicità.

L’accusa di plagio da parte di Alessandro

La puntata ha anche svelato un lato più oscuro della storia d’amore, con le parole di Alessandro che accusava spesso Sophie di essere plagiata da sua madre. Tuttavia, Sophie ha affrontato queste accuse con determinazione, affermando che il legame con sua madre è profondo e che nessuno può decidere la sua vita: “Gli ho sempre detto che ho una testa pensante. Nessuno può decidere la mia vita. La mia mamma, prese il telefono e gli disse che sperava che io lo lasciassi. La mia mamma vive di me nella maniera più sana.”