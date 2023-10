Federica Pellegrini: “Sono diventata una taglia 48” e sui social scoppia il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini, celebre campionessa di nuoto, è stata al centro di una controversia sui social media a causa delle sue recenti dichiarazioni riguardo al suo cambiamento fisico durante la gravidanza. La nuotatrice, conosciuta come “La Divina” per la sua carriera di successo, è attualmente in attesa del suo primo bambino, frutto della sua relazione con il marito Matteo Giunta. Tuttavia, una recente foto condivisa su Instagram ha scatenato una polemica legata alle sue parole.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini

Nella foto pubblicata su Instagram, Federica Pellegrini mostrava il suo pancino in crescita in un outfit casual. Tuttavia, è stata la didascalia a innescare la controversia. Nelle sue parole, la campionessa ha scritto: “Volevo comunicarvi che è arrivato l’autunno e che oggi sono una taglia 48”, accompagnando l’affermazione con una faccina non proprio felice. Questa dichiarazione ha generato una reazione negativa da parte delle donne che seguono la Pellegrini sui social media, poiché sembrava giudicare negativamente la taglia 48 e il cambiamento fisico legato alla gravidanza e così c’è chi ha scritto: “Quale sarebbe il problema di essere una taglia 48?” o anche: “Ma per forza bisogna fare riferimento a peso e taglie” e, ancora:”Avrei evitato questa uscita fuori luogo”.

La risposta di Federica Pellegrini

Di fronte alle polemiche, Federica Pellegrini ha deciso di rispondere direttamente ai suoi follower. In un nuovo post su Instagram, ha cercato di spiegare le sue intenzioni, sottolineando che ogni donna dovrebbe sentirsi libera di indossare la taglia che la fa sentire bene, indipendentemente dal numero. Ha chiarito che il suo commento riguardava esclusivamente il suo personale cambiamento fisico dovuto alla gravidanza e ha aggiunto un tocco di ironia sottolineando che, partendo da una taglia 40/42, aveva dovuto cambiare taglia di jeans ogni due settimane. Ha invitato le persone a non interpretare male le sue parole e a non prendere tutto troppo seriamente, enfatizzando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo verso sè stesse e il proprio corpo: “Ragazze, donne, per me potete portare la taglia che vi fa sentire meglio che sia una 38 o una 50. Per quanto mi riguarda ho solo voluto raccontare un mio cambiamento fisico visto che parto da una 40/42 e visto che con molta ironia sto cambiando taglia di jeans ogni due settimane, tutto qui. Cerchiamo di non vedere sempre il marcio in tutto e cerchiamo anche di prenderci un po’ meno sul serio a volte, fa bene alla salute”.

Nonostante la controversia, Federica Pellegrini sembra concentrata sulla gioia della sua gravidanza e sulle emozioni che essa porta con sé. Nel frattempo, alcune voci circolano riguardo al possibile nome della sua futura bambina, con il riferimento che lei stessa ha fatto a “feeling blue” presente in uno dei suoi post. Mentre la polemica continua a tenere banco online, Federica Pellegrini si prepara ad affrontare la nuova avventura della maternità con il sostegno dei suoi fan e del suo pubblico.