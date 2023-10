Venier Ventura vecchie ruggini tra le due, oggi la Venier ha commentato l’esibizione della Ventura a Ballando

0 SHARES Condividi Tweet

Per anni, Mara Venier e Simona Ventura sono state non solo colleghe ma anche amiche strette, legate da una profonda amicizia e da affetti in comune. Tuttavia, negli ultimi anni, sembrava che questa amicizia avesse subito una flessione. Entrambe le donne hanno evitato di rispondere alle domande sulla loro relazione, alimentando così i pettegolezzi. Tuttavia, recentemente sembra che la tensione tra di loro si sia finalmente stemperata.

Un segnale di pace da parte di Mara Venier

Nella scorsa settimana, Mara Venier ha presentato i concorrenti di “Ballando con le Stelle” nel suo programma televisivo “Domenica In”. Quando è stato il turno di Simona Ventura, Mara Venier ha sorpreso tutti con un caloroso applauso e un sorriso genuino. Questo gesto ha immediatamente attirato l’attenzione, segnalando un possibile riavvicinamento tra le due. Ma non è finita qui.

Un complimento sincero di Mara Venier a Simona Ventura

Oggi, Domenica 22 ottobre, durante un commento sulla puntata di “Ballando con le Stelle”, Mara Venier ha fatto un complimento sincero a Simona Ventura, riconoscendo le sue doti di ballerina. Ha dichiarato che Simona Ventura ha ballato in modo eccezionale, elogiando le sue performance sul palco. Queste parole sono state accolte con entusiasmo dai fan e dai telespettatori, che ora sperano che questa nuova dinamica tra le due donne possa portare a una futura collaborazione televisiva.

In passato, quando venivano poste domande sulla loro amicizia, Simona Ventura rispondeva in modo scherzoso o evasivo, infatti quando le chiesero chi preferiva tra la d’Urso e la Venier lei rispose “la pizza”. Tuttavia, questi recenti segni di pace sembrano indicare una svolta positiva nella loro relazione. Questa riconciliazione tra Mara Venier e Simona Ventura è stata accolta con gioia dai fan delle due celebri conduttrici, che sperano non solo in un ritorno alla loro amicizia ma, adirittura nuove opportunità di lavorare insieme in futuro.