Domenica In, Emma Marrone rilascia a Mara Venier un’intervista toccante

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di oggi, domenica 22 ottobre di Domenica In, Emma Marrone ha condiviso emozionanti dettagli della sua vita, raccontando della recente perdita del padre e dei suoi sentimenti sull’amore e il successo. La cantante salentina, nota per la sua personalità forte e la carriera musicale straordinaria, ha rivelato di sentirsi completa da sola e di non avere bisogno di un fidanzato per essere felice. Tuttavia, ha anche espresso il desiderio di trovare un uomo che non si senta minacciato dai suoi successi: “Sono completa già da sola, non ho bisogno di qualcuno, e se dovesse arrivare vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi”.

La tragica perdita del padre e la forza di Emma

Emma ha parlato apertamente della morte del padre, descrivendola come uno dei momenti più difficili della sua vita. Ha condiviso il dolore di vedere suo padre soffrire e ha ricordato quanto fosse speciale il loro legame. Emma ha ammesso di aver amato profondamente suo padre e di non aver mai perso l’occasione di dirgli quanto lo amasse.

Il cammino di successo di Emma Marrone

La carriera di Emma Marrone è iniziata oltre dieci anni fa, quando è entrata nel mondo dello spettacolo attraverso il talent show Amici di Maria De Filippi. Ha sottolineato che il successo che ha raggiunto non le è stato regalato, ma ottenuto con duro lavoro. Ha espresso gratitudine verso Maria De Filippi, che ha creduto in lei quando Emma stessa aveva dubbi. Emma ha dichiarato che la sua personalità di base è rimasta la stessa, ma l’età l’ha resa più pacata.

Emma e l’amore

Infine, Emma ha parlato dei suoi sentimenti sull’amore. Ha sottolineato che, sebbene si senta completa da sola, spera che arrivi un uomo speciale nella sua vita. Tuttavia, ha chiarito che non si sente incompleta senza un partner e che desidera una relazione in cui il suo successo professionale non sia un ostacolo. Emma ha lasciato aperte le porte al futuro e ha rivelato che, se dovesse incontrare qualcuno che farà battere il suo cuore, sarà la prima a informare Mara Venier e il pubblico.