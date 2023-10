Ballando, Lucarelli e Mammucari lite in diretta, come mai sono ai ferri corti già alla prima puntata

0 SHARES Condividi Tweet

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari è esplosa durante la prima puntata di “Ballando con le stelle” di ieri, sabato 21 ottobre, ma le radici di questa lite affondano nel lontano 2012. In quell’anno, Mammucari rilasciò un’intervista criticava vari personaggi dello spettacolo, tra cui Enrico Brignano. Queste parole fecero infuriare la Lucarelli, che replicò in modo tagliente sui social media, dando il via a una polemica che continua a persistere nel tempo. La Lucarelli, all’epoca scrisse così: “Io Teo lo conoscevo quando non era famoso, a Roma. Si esibiva con molti comici poi diventati famosi in un locale che si chiamava Gildo. Faceva molto ridere facendo esattamente quello che poi gli hanno chiesto di fare a Libero (l’hanno notato lì, del resto). Quello lo sapeva fare, ma prendere per il cul* quello della prima fila chiedendogli “Lei e’ la tua fidanzata o ti hanno vomitato sulla sedia?” o fare lo scherzo al telefono non li definirei talenti. Sono capacità da animatore, una buona dose di faccia tosta, un cinismo e un ca******o divertenti ma la chiuderei qui. Nulla di più. Un Valtur un po’ più evoluto. E infatti, esaurita quella vena, quando gli è stato chiesto di fare altro, non l’ha saputo fare”. La recente litigata in diretta rappresenta solo l’ultimo episodio di questa rivalità.

Il confronto a “Ballando con le stelle”

Nella puntata del programma, quando è stato il momento del giudizio di Selvaggia Lucarelli sull’esibizione di Mammucari, quest’ultimo ha cercato di interromperla, creando un momento di tensione. Nonostante Mammucari abbia tentato di placare la situazione con parole affettuose: “Io ti voglio bene, sono un tuo fan, ti stimo tantissimo…”, il pubblico ha chiaramente notato il suo atteggiamento provocatorio, che ha suscitato le risate degli spettatori. La Lucarelli ha poi dato il suo giudizio, criticando l’atteggiamento sgraziato di Mammucari ma riconoscendo la sua energia sul palco: “Io trovo che tu sia stato orrendamente sgraziato, ma che abbia un’energia e questo sicuramente depone a tuo favore. Dalla tua vedo che non ti stai risparmiando ma il tuo ego rischia di soffocarti”. E poi ha concluso il suo commento con un consiglio: “Ti invito a non gigioneggiare.” La giurata ha assegnato a Mammucari un voto di 5.

Rivalità che persiste

Questa lite in diretta rappresenta solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di dissapori tra i due personaggi del mondo dello spettacolo. Le parole pronunciate nel 2012 hanno chiaramente lasciato cicatrici profonde, e la tensione tra loro è palpabile.