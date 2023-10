Ballando, Paola Perego al veleno contro Mariotto: “Cosa centra mio marito?”

0 SHARES Condividi Tweet

La tensione è stata palpabile sotto le luci scintillanti del palco di “Ballando con le Stelle”. Paola Perego, la nota conduttrice televisiva e ora ballerina del popolare show, si è trovata in un confronto acceso con Guillermo Mariotto, il giudice storico del programma. Questa intensa interazione non è passata inosservata, catalizzando l’attenzione dei fan e degli spettatori.

Un commento che accende la miccia

Mariotto, noto per le sue critiche pungenti, aveva offerto un feedback relativamente mite sulla performance di Paola. Tuttavia, un commento sull’affiliazione di Mariotto con l’agenzia del marito di Paola, Lucio Presta ha acceso la miccia: “Ho visto tante corsette. Però si possono fare altri passi. Nella corsetta convincevi. Io amo le tue gambe e le voglio vedere di più. Io conosco la forza che c’è lì sotto. Io ti conosco. Poi con te ho il conflitto di interesse perché faccio parte della scuderia di suo marito”. Paola, visibilmente irritata, ha prontamente respinto l’insinuazione, difendendo la sua posizione nel programma e sottolineando l’irrilevanza del suo matrimonio nel contesto del concorso di ballo “E che c’entra che sei nell’agenzia di mio marito? Quindi sono io la raccomandata quest’anno? Mio marito non c’entra nulla con ballando. Quindi non capisco dove sia il conflitto di interesse. Hai paura che ti caccia dall’agenzia? Potrei suggerirglielo”.

Il web in subbuglio

Lo scontro verbale ha fatto rapidamente il giro del web, con fan e critici che si sono riversati online per esprimere le loro opinioni. Le parole taglienti di Paola hanno trovato un’eco nei social.

Il confronto è proseguito con l’intervento di un’altra giudice, Selvaggia Lucarelli, che ha offerto il suo giudizio non solo sulla performance di ballo di Paola, ma anche sul suo comportamento Ti suggerirei di rimanere nel ruolo quando balli”.

La reazione di Paola Perego a Mariotto ha sottolineato una delle qualità fondamentali che rende “Ballando con le Stelle” un appuntamento televisivo imperdibile. Ogni partecipante, ogni giudice porta una personalità unica sul palco, assicurando il giusto intrattenimento.