Ballando, Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi e si emoziona

Durante la puntata di sabato di “Ballando con le Stelle”, Carlotta Mantovan, giornalista e vedova del caro presentatore e doppiatore Fabrizio Frizzi, ha condiviso un momento toccante. Prima della sua performance, Carlotta ha aperto il suo cuore al pubblico, ricordando con affetto il marito scomparso e il loro amore incondizionato. Era un momento di vulnerabilità e sincerità che ha offerto uno sguardo intimo nella sua vita, illustrando la forza e la grazia con cui ha affrontato la perdita.

La forza di Carlotta

Carlotta è rimasta lontana dalle luci della ribalta per un po’ di tempo, dedicandosi completamente a sua figlia Stella. Ma quest’anno, ha deciso di fare un passo coraggioso e unirsi al cast di “Ballando con le Stelle”. Nel video di presentazione, Carlotta ha parlato della sua “rinascita” e del processo di guarigione, sottolineando che, sebbene il tempo non possa cancellare il dolore, è possibile andare avanti. La presenza di sua figlia Stella, che le ricorda tanto Fabrizio, è stata la sua forza motrice, un faro nel viaggio della guarigione: “Per me è una rinascita e rimettermi in gioco. Era giusto darmi una nuova occasione. Il percorso di rinascita penso sia diverso per ognuno di noi. Il tempo non guarisce e va affrontato. Non volta pagina o c’è elaborazione, ma andare avanti. Fattore fondamentale era la serenità di mia figlia. Stella è la mia forza e il motore della mia vita. In lei vedo Fabrizio, nei sorrisi e nel modo di relazionarsi alle persone. Oggi sono più serena ed è giusto. Sono arrivata a Ballando con le Stelle“.

Applausi e commozione

La performance di Carlotta è stata accolta con un applauso caloroso, guadagnando l’ammirazione della giuria e 40 punti che l’hanno portata al 4° posto nella classifica. Questo momento emotivo ha risonato con il pubblico, illustrando il coraggio di una donna che, nonostante la perdita devastante, ha trovato la forza di risorgere e brillare ancora una volta. Il suo ritorno allo spettacolo è stato così segnato da emozioni, talento e grazia.