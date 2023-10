La volta buona, Elisa D’Ospina prima fa una proposta di matrimonio a Stefano Macchi e poi dà una notizia alla Balivo, la conduttrice lancia un urlo

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa D’Ospina ha sorpreso tutti proponendo il matrimonio al compagno Stefano Macchi in diretta TV. La coppia, ospite della trasmissione pomeridiana “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, ha condiviso un momento di grande emozione.

La lettera d’amore di Elisa

Mentre discutevano della loro relazione, Elisa, armata di foglio, ha letto una lettera d’amore a Stefano: “Anche se siamo già una famiglia senza bisogno di riti e di legami, nel 2024 sempre se sei d’accordo, vorrei farti indossare quell’anello che significa tanto per te e che vorresti tanto indossare. Un simbolo che indica al mondo intero che saremo marito e moglie”.

La risposta di Stefano e il sottofondo di un brano emozionante

Dopo un intenso momento di commozione, e sottolineato dalla canzone “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano eseguita dalla band in studio, Stefano ha risposto con decisione: “Sì, nel 2024 ci sarà il nostro matrimonio”. Le parole hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico in studio.

Una richiesta speciale a Caterina Balivo

Rivelandosi ancora di più, Elisa ha chiesto a Caterina Balivo, con cui collabora dal 2007, di essere la loro testimone di nozze. “Con chi ho iniziato a lavorare? E con chi ho organizzato tutto questo?”, ha detto Elisa, alla quale Caterina ha risposto con un emozionato “Con me!”. La presentatrice ha accettato la richiesta, rivelando che sarà la sua prima volta in tale ruolo.